قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آذر +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۳ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,110,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
24,430,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
35,740,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
47,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
58,360,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
69,670,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
80,990,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
92,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
103,610,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
115,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
126,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
138,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
150,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
161,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
172,200,000