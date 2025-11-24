میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آذر +جدول

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۷۲
| |
307 بازدید

قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آذر +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

بروزرسانی:دوشنبه ۳ آذر

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

13,110,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

24,430,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

35,740,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

47,050,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

58,360,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

69,670,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

80,990,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

92,300,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

103,610,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

115,650,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

126,950,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

138,250,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

150,000,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

161,000,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

172,200,000
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پارسیان سکه سکه پارسیان قیمت سکه پارسیان خبر فوری
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳۰ فروردین
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۷ اردیبهشت
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۹ آبان
قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۱۸ آبان
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۴ آبان
قیمت سکه پارسیان سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان امروز ۶ آبان+جدول
قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آبان + جدول
قیمت سکه پارسیان در انواع سوت با عیار ۷۵۰
قیمت انواع سکه پارسیان، امروز ۱۴ مرداد
قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۳۰ اردیبهشت
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۷ فروردین
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۶ فروردین
قیمت سکه پارسیان، امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۹ فروردین
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۵ اسفند ماه
قیمت سکه پارسیان، امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ فروردین
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۱ بهمن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d6i
tabnak.ir/005d6i