قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آذر +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:دوشنبه ۳ آذر سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال) سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 13,110,000 سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 24,430,000 سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 35,740,000 سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 47,050,000 سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 58,360,000 سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 69,670,000 سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 80,990,000 سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 92,300,000 سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 103,610,000 سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 115,650,000 سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 126,950,000 سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 138,250,000 سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 150,000,000 سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 161,000,000 سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 172,200,000