جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با رشد ۵۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد رسید.
جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۵۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد رسید.

 شاخص کل (هم وزن): ۷ هزار واحد مثبت

 ارزش معاملات:  ۱۲۲۲۰۰ میلیارد تومان

نظرات بینندگان
ناشناس
|
France
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص سازی با تعدادی سهام مشخص در صورتی که هنوز سهامدران با ۲۰ تا ۳۰ درصد افت سهامهای قبلی مواجه هستن
ناشناس
|
Spain
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
شاخص 7 رقمی ! اگر ارزش کل بورس کشور از نصف سود خالص یکسال آرامکو عربستان کمتر است در عوض عدد شاخص بورس از مجموع عدد شاخص قاره اروپا بیشتر است.
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
