هشدار وزارت بهداشت؛ پرهیز از محیط‌های شلوغ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بر اساس داده‌های نظام مراقبت بیماری‌های حاد تنفسی، در هفته‌های اخیر روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفلوانزا در اغلب استان‌های کشور افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۶۲
| |
290 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ درصد موارد مثبت آنفلوانزا از هفته دوم آبان‌ماه تاکنون رشد چشمگیری داشته است و اگرچه همه گروه‌های سنی درگیر هستند، اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص داده‌اند. تب بالا شایع‌ترین علامت مراجعه کودکان به مراکز درمانی عنوان شده و در موارد معدودی که تب به‌موقع کنترل نمی‌شود، احتمال بروز تشنج وجود دارد.

با این حال وزارت بهداشت تأکید کرده است که اغلب موارد ثبت‌شده خفیف بوده‌اند و تاکنون مرگ‌ومیر در کودکان فاقد بیماری زمینه‌ای گزارش نشده است. همچنین بیماران دارای علائم شدید نیز به‌خوبی به درمان پاسخ می‌دهند و خدمات درمانی موردنیاز در دسترس است.

همچنین الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارش‌های اخیر کشور‌های جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و برخی کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان اعلام شده است. در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H۳N۲ سهم بیشتری در ابتلا دارند.

وزارت بهداشت با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش نسبی اثرگذاری واکسن‌های موجود بر ابتلا به سویه در گردش، تأکید کرده که واکسن‌ها همچنان در پیشگیری از بیماری شدید و بستری مؤثر هستند.

توصیه‌های پیشگیرانه

وزارت بهداشت از مردم خواسته است با رعایت اصول بهداشتی، از سرعت انتقال بیماری در جامعه بکاهند. از مهم‌ترین توصیه‌ها می‌توان به شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، پرهیز از حضور در محیط‌های شلوغ در فصل شیوع، تهویه مناسب محیط‌های بسته، خواب کافی، تغذیه سالم و تقویت ایمنی، استفاده از ماسک در فضا‌های پرجمعیت و با تهویه نامناسب و خودداری از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن اشاره کرد.

در بیانیه وزارت بهداشت در صورت ابتلا به آنفلوآنزا؛ ماندن در خانه تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب، استراحت و مصرف مایعات کافی، مصرف داروی تب‌بر مجاز مانند استامینوفن، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، دوری از افراد آسیب‌پذیر؛ استفاده از ماسک در صورت اجبار، تهویه اتاق بیمار و اختصاص وسایل شخصی، مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش هوشیاری یا کبودی لب‌ها، توصیه و تاکید شده است.

براساس اعلام وزارت بهداشت، در این بیانیه از مردم خواسته شده که اطلاعات مرتبط با بیماری را تنها از کانال‌های رسمی این وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیری کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. این وزارتخانه اعلام کرد روند بیماری به‌طور مستمر پایش شده و اطلاع‌رسانی‌های جدید در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

