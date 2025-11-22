میلی صفحه خبر لوگو بالا
در آلودگی هوا چه بخوریم و چه نخوریم

در آلودگی هوا چه بخوریم سوالی است که در روزهای آلوده بسیار به سراغمان می آید.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۷۶
| |
395 بازدید
به گزارش تابنک به نقل از تهران تایمز، آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهای ایران موضوع جدیدی نیست. تعداد زیاد خودروهای گازسوز و موتورسیکلت ها، فرسودگی وسایل نقلیه، وسایل نقلیه سنگین با استانداردهای ضعیف که اکثرا با موتورهای دیزل کار می کنند و همچنین صنایع آلاینده واقع در اطراف پایتخت و وجود زیرساخت ضعیف برای توسعه حمل ونقل عمومی از جمله دلایل آلودگی شدید هوا در تهران است. تهرانی ها که هوای بهتری را در فصول بهار و تابستان تجربه می کنند، با بدترین شرایط در روزهای سرد، خشک و بی باران فصول پاییز و زمستان مواجه می شوند. وظیفه ما به عنوان یک شهروند مسئول این است که راه حلی را برای کاهش آلودگی هوا پیدا کنیم که این با استفاده از حمل و نقل عمومی، تست و بازرسی وسایل نقلیه یا حتی کاشت درخت در جلوی خانه هایمان امکان پذیر است. اما ما در قبال سلامتیمان نیز مسئول هستیم. چگونه می توانیم اثرات مضر آلودگی

در آلودگی هوا چه بخوریم   

تا آنجا که می توانید، آنتی اکسیدان مصرف کنید. آنتی اکسیدان ها شامل سلنیوم و بتاکاروتن هستند که بهترین دوستان شما در طول روزهای آلودگی است. طالبی، انبه، کدوحلوایی، فلفل دلمه ای، اسفناج، کلم برگ و زردآلو سرشار از بتاکاروتن هستند. سلنیوم در غذاهای دریایی، مرغ، نان، مغزها و غلات کامل و سبوس دار یافت می شود.

رادیکال‌های آزاد چه هستند؟

رادیکال‌های آزاد، مولکول های بسیار ناپایدار هستند که وقتی ورزش می کنید و بدنتان غذا را به انرژی تبدیل می کند، به طور طبیعی تشکیل می شوند. با این حال بدن شما می تواند در معرض رادیکال های آزاد حاصل از منابع زیست محیطی مثل دود سیگار، آلودگی هوا نورآفتاب قرار گیرد. رادیکال های آزاد می توانند باعث استرس اکسیداتیو شوند. استرس اکسیداتیو، فرایندی است که موجب آسیب به سلول می شود. استرس اکسیداتیو در انواع بیماری ها مثل سرطان، بیماری های قلب و عروق، دیابت، آلزایمر، پارکینسون و بیماری های چشمی مثل آب مروارید و تحلیل ماکولار مرتبط با کهولت سن نقش دارد.

ویتامین های ای و سی: بهترین دشمن آلودگی هوا

خوردن کرفس، اسفناج، گوجه فرنگی، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی و کاهو را در هرجا هستید، در ماشین، خانه یا در اداره فراموش نکنید. این موادغذایی سرشار از ویتامین ث هستند و طبق مطالعات، این غذاها اثرات مضر آلودگی هوا را کمتر می کنند. ویتامین ای در جوانه گندم، روغن های گیاهی، گردو، بادام، زیتون و سبزیجات با برگ های سبز یافت می شود. شیر، کره و زرده تخم مرغ نیز منابع خوبی از ویتامین ای هستند.  

خوردن یک سیب در روز، مسمومیت با سرب را از شما دور می‌کند

هر روز یک سیب بخورید زیرا پکتین موجود در آن از شما در برابر مسمومیت با سرب ناشی از آلودگی هوا محافظت می کند.  

لبنیات را فراموش نکنید

در طول آلودگی هوا، شیر، ماست و سایر محصولات لبنی را تا آنجا که می توانید مصرف کنید. لبنیات حاوی فسفر، منیزیم و کلسیم هستند که به شما در مقابله با اثرات آلودگی هوا بر بدنتان کمک می کند.

پروتئین شیر می تواند سرب را به یک ترکیب محلول تبدیل کند و مانع جذب سرب به بدن شود و سرب را از بدن خارج کند.
کلسیم و آهن، جذب سرب را کمتر می کنند و از این طریق شما را از آلودگی هوا مصون نگه می دارند. 

سیر و پیاز بهترین دوستان شما هستند

سیر و پیاز به شما کمک می کنند تا ریه های سالمی داشته باشید. آلسین در سیر به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی و قدرتمند در بدن عمل می کند و می تواند به نابودی عفونت های تنفسی که باعث انسداد ریه ها می شود، کمک کند. 

غذاهای آماده و فست فود ممنوع

غذاهای آماده، همه تلاش های شما را برای حفاظت از خود در برابر آلودگی هوا به باد می دهد. بنابراین لبنیات و سبزیجات را جایگزین غذاهای آماده کنید تا سلامتیتان را بهبود دهید.  

