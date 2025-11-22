\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u0639\u062f\u062f \u06f1\u06f6\u06f0 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0648 \u0646\u0627\u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06cc \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0