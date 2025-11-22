میلی صفحه خبر لوگو بالا
ه‍وای تهران قرمز شد

براساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وضعیت هوای پایتخت روی عدد ۱۶۲ در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی جامعه قرار دارد.
ه‍وای تهران قرمز شد

به گزارش تابناک، براساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وضعیت هوای پایتخت هم اکنون روی عدد ۱۶۰ در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی جامعه قرار دارد.

 

تهران هوای تهران آلودگی هوا وضعیت قرمز
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
