پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.

به گزارش تابناک، لحظاتی پیش و با تشکیل کارگروه اضطراری آلودگی هوا و با توجه به تشدید شاخص‌های آلایندگی و گزارش‌های اداره کل هواشناسی استان درباره پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها، کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری البرز تشکیل شد.

بنا بر این گزارش بر اساس بررسی‌های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان محترم استان البرز می‌رساند کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.

همچنین انجام ورزش‌های هوازی در بوستان‌ها و مدارس و مراکز ورزشی ممنوع اعلام می‌شود. بر اساس همین تصمیمات از شهروندان محترم که دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی هستند تقاضا می‌شود حتی المقدور از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری نمایند.

بر این اساس، دستگاه‌های امدادی همانند اورژانس با استقرار در میادین اصلی شهرهای استان نسبت به ارائه خدمات احتمالی به شهروندان اقدام خواهند نمود.