میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۵۸
| |
383 بازدید
پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد

به گزارش تابناک، لحظاتی پیش و با تشکیل کارگروه اضطراری آلودگی هوا و با توجه به تشدید شاخص‌های آلایندگی و گزارش‌های اداره کل هواشناسی استان درباره پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها، کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری البرز تشکیل شد.

بنا بر این گزارش بر اساس بررسی‌های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان محترم استان البرز می‌رساند کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.

همچنین انجام ورزش‌های هوازی در بوستان‌ها و مدارس و مراکز ورزشی ممنوع اعلام می‌شود. بر اساس همین تصمیمات از شهروندان محترم که دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی هستند تقاضا می‌شود حتی المقدور از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری نمایند.

بر این اساس، دستگاه‌های امدادی همانند اورژانس با استقرار در میادین اصلی شهرهای استان نسبت به ارائه خدمات احتمالی به شهروندان اقدام خواهند نمود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان البرز آلودگی هوا پیش دبستانی مهدکودک تعطیلی
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی
مدارس سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه تعطیل شد
تعطیلی دو روزه مدارس و دانشگاه‌های ۷ شهر اصفهان
ه‍وای تهران قرمز شد
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان فردا تعطیل است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۳ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1e
tabnak.ir/005d1e