کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعلاً دوباره تشکیل نمی‌شود

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا روز گذشته برگزار شد، اما تاکنون درخواست جدیدی برای تشکیل جلسه مجدد ارائه نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا روز گذشته برگزار شد، اما تاکنون درخواست جدیدی برای تشکیل جلسه مجدد ارائه نشده است.

طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، وضعیت آلایندگی هوا در تهران احتمالاً تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد و تصمیماتی که در جلسه دیروز اتخاذ شده، در صورت عدم تغییر شدید شاخص‌های آلودگی، تا پایان هفته پابرجا خواهد بود.

روز گذشته شاخص آلودگی هوای تهران ۱۴۰ ثبت شد و هم‌اکنون رو به افزایش است. حداکثر پیش‌بینی این است که شاخص تا ۱۶۰ افزایش یابد؛ بنابراین تصمیمات کارگروه اضطرار همچنان معتبر خواهد بود، مگر آنکه افزایش شدید آلاینده‌ها رخ دهد که در این صورت هشدار جدیدی صادر خواهد شد.

مسئولان به شهروندان توصیه کردند که از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و برای دریافت آخرین اخبار وضعیت هوا، رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی را دنبال کنند.

آلودگی هوا شاخص تهران آلاینده ها کارگروه اضطرار وزارت بهداشت
