میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: تبلیغات صهیونیستی علیه ایران فرو ریخت!

وزیر خارجه گفت: تبلیغات رژیم صهیونیستی و غربی‌ها و تلاش آنها برای اینکه ایران را به‌عنوان تهدید منطقه به‌جای اسرائیل نشان دهند، اکنون شکسته و فروریخته است.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۰۰
| |
425 بازدید
عراقچی: تبلیغات صهیونیستی علیه ایران فرو ریخت!

«سید عباس عراقچی» در گفت‌وگویی با بیان این که «توجه به همسایگان و محیط همسایگی جمهوری اسلامی از اولویت‌های ما در سیاست خارجی محسوب می‌شود» گفت:  این رویه از دولت قبل شروع شد البته در دولت‌های قبل هم دنبال شده بود و ما هم در دولت چهاردهم به‌عنوان اولویت نخست وزارت امور خارجه در نظر گرفتیم.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ وی افزود: طی یک سال یا ۱۴ ماه گذشته، تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه در سطح بسیار بالایی بوده است.

وزیر خارجه تاکید کرد: تبلیغات رژیم صهیونیستی و غربی‌ها و تلاش آنها برای اینکه ایران را به‌عنوان تهدید منطقه به‌جای اسرائیل نشان دهند، اکنون شکسته و فروریخته است؛ البته حملات، نسل‌کشی، فجایع و جنایت‌های اسرائیل در منطقه نیز دراین‌خصوص مؤثر بوده است.

عراقچی ادامه داد: دیپلماسی استانی را طی چند وقت گذشته شروع کردیم زیرا کشورهای همسایه ما با مناطق همجوار آنها در کشورمان که دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند، می‌توانند روابط تجاری خوبی برقرار کنند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد عراقچی سیاست خارجی کشور دولت چهاردهم تعاملات دیپلماتیک کشورهای همسایه رژیم صهیونیستی اسرائیلی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت عراقچی از پشت‌صحنه اجماع جهانی علیه ماشه
مزیت مهم تجارت با کشورهای همسایه
تجارت ۴۱ میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه
افزایش ۲۰ درصدی صادرات ایران به کشور‌های همسایه
نگرانی رهبر انقلاب از حکم جائرانه برای احمد عراقچی
امریکا به موساد: اقدام ناگهانی علیه ایران، ممنوع
با ۵ مدیر ارشد و جوان بانک مرکزی آشنا شوید + عکس
محکومیت سیف به ۱۰ سال و عراقچی به ۸ سال حبس
تورم در کشورهای همسایه فروکش کرد
رشد ۵۲ درصدی تجارت با کشورهای همسایه
انتقاد تند روزنامه دولت از اختلاف‌سازی بین رهبری و رئیس‌جمهور
ظرفیت ۳۰۰ میلیارد دلاری صادرات به کشور‌های همسایه
نگاهی به وضعیت تورم در کشورهای همسایه
وضعیت تورم کشورهای همسایه ایران
مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه
هشدار به خریداران ملک در کشورهای همسایه
اوج گیری تورم در کشورهای همسایه
رژیم صهیونیستی یک شهروند لبنانی را ربود
مداخله در بازار ارز با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
رشد اقتصادی ایران و دیگر کشورها چگونه خواهد بود؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005d0i
tabnak.ir/005d0i