هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کامران پولادی، نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای مهار آتش در جنگل‌های «الیت» مازندران، بیان کرد: به محض وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت بخش مرزن آباد، عوامل و نیرو‌های انسانی از منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست، سپاه و ارتش وارد منطقه شدند و تا آنجایی که ممکن بود اقدامات لازم را انجام دادند. اما به دلیل اینکه بعد از اتفاق اولیه، باد شدیدی در منطقه شکل گرفت، آتش‌سوزی به‌صورت لکه‌ای در چند نقطه از جنگل گسترش پیدا کرد.

آتش سوزی در جنگل الیت به صورت پراکنده و در منطقه صعب العبور است

وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل، بلافاصله درخواست حضور چند فروند بالگرد را دادیم. پنج بالگرد از هوافضای سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران و هلال‌احمر در منطقه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. چون آتش به‌صورت لکه‌ای و پراکنده بود و منطقه نیز صعب‌العبور است، در شیب ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، امکان عملیات دقیق برای نیرو‌های ما فراهم نبود. به همین دلیل، درخواست هواپیمای «ایلیوشین» همان هواپیمای آب‌پاش را مطرح کردیم که خوشبختانه کشور خودمان نیز آن را در اختیار دارد. دیروز این هواپیما بلافاصله وارد منطقه شد و دو تا سه عملیات بسیار مؤثر انجام داد.

دو فروند هواپیمای آبپاش از ترکیه به عملیات اطفای حریق پیوستند

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس با اشاره به اینکه امروز دو دستگاه هواپیمای آب پاش نیز به ظرفیت کشور برای مهار آتش افزوده شد، تصریح کرد:امروز نیز دو دستگاه دیگر اضافه شده است. نکته مهم‌تر اینکه با دیپلماسی بین‌المللی که وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و خود هیات دولت دنبال کردند، خوشبختانه دو فروند هواپیمای دیگر از کشور ترکیه وارد ایران شدند و به عملیات پیوستند.

با حضور مسئولان عالی رتبه دولتی هماهنگی خوبی برای اطفای حریق صورت گرفته است

وی در ادامه با اشاره به حضور مسئولان بلندپایه کشور در منطقه، خاطر نشان کرد: امروز ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست به همراه معاونین خود و همچنین ریاست منابع طبیعی کشور در منطقه حضور داشتند. آقای استاندار نیز که محوریت کار را بر عهده دارند، پیگیری‌های بسیار خوبی داشتند. همچنین سردار ساجدی نیا، رئیس مدیریت بحران کشور، جمعی از مسئولان هلال‌احمر، نیرو‌های امدادی و همه عزیزان در منطقه حضور فعالی داشتند.

مردم بومی نقش ویژه‌ای در عملیات اطفای حریق دارند

وی افزود:یک مجموعه با همدلی بسیار عالی در حال کار است و به‌ویژه مردم عزیز منطقه، به‌خصوص بومیان که منطقه را به‌خوبی می‌شناسند و راهنمایی‌های دقیق ارائه می‌دهند، پشتیبان جدی عملیات هستند. کار هم‌اکنون به‌صورت ثابت و ستادی در حال انجام است. ما در ابتدای صبح امروز جلسه مدیریت بحران را تشکیل دادیم، تقسیم کار انجام شد و تیم‌ها هم در میدان و هم در ستاد مشغول فعالیت‌اند. امیدواریم با اضافه شدن هواپیما‌های جدید و ادامه عملیات بتوانیم به لطف خداوند، آتش‌سوزی را به‌طور قطعی مهار کنیم.