آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته

مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پایان هفته در استان تهران خبر داد.
آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته

حمیدرضا خورشیدی از تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پایان هفته در استان تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به آخرین بولتن پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۶ مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ و هشدار سطح نارنجی مورخ ۳۰ آبان، افزایش پایداری جو و سکون نسبی هوا در سطح استان تهران به ویژه در مناطق پرتردد شهری سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

خورشیدی تاکید کرد: به دلیل تداوم شرایط پایدار جوی و تشدید انباشت آلاینده‌ها، تا اواخر هفته افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران توصیه کرد گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

آلودگی هوا تهران افزایش آلاینده‌ها کیفیت هوا
