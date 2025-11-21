کلیه مدارس 5 شهر خوزستان غیرحضوری شد

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های پنج شهرستان‌ خوزستان با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در روزهای شنبه و یکشنبه (یکم و دوم آذرماه) به صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از استانداری خوزستان با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، همچنین تشدید غلظت آلاینده‌ها صنعتی، تردد و حمل‌ و نقل خودروهای درون‌شهری و پایداری شرایط جوی، بر اساس آخرین نتایج پایش کیفی هوا مقرر شد در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم آذرماه کلیه مدارس و دانشگاه‌های شهرهای اهواز، باوی، کارون، حمیدیه و شوشتر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس، درخواست شده توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با دقت رعایت کنند.

همچنین براساس این تصمیم کلیه دستگاه‌های اجرایی استان لازم است تا زمان پایان مخاطره نسبت به رعایت و اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی مطابق مفاد دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا (دستورالعمل پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک) اقدام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکده های بهداشتی توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع رسانی کنند.

شهرداری‌های شهرهای اعلام شده نسبت به توقف فعالیت های عمرانی همراه با آلودگی هوا نظیر خاکبرداری و خاکریزی در مناطق شهری اقدام نمایند و از طریق پایش مداوم ویژه از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات و لاستیک های فرسوده جلوگیری کنند.

جلوگیری از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد برچسب معاینه فنی معتبر در سطح شهر توسط عوامل راهنمایی و رانندگی همراه با توقف و اعمال قانون.

شرکت های توسعه نیشکر مکلف شدند از سوزاندن مزارع خود تا پایان زمان مخاطره جلوگیری و کلیه واحدهای صنعتی و واحدهای نفتی در شهرهای اعلامی موظف شدند نسبت به کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی اقدام کنند.

گفتتی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مراکز اداری و آموزشی صرفا از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.