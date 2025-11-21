میلی صفحه خبر لوگو بالا
کلیه مدارس 5 شهر خوزستان غیرحضوری شد

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های پنج شهرستان‌ خوزستان با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در روزهای شنبه و یکشنبه (یکم و دوم آذرماه) به صورت غیرحضوری خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۸۹
مدارس و دانشگاه‌های ۵ شهرستان خوزستان غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از استانداری خوزستان با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، همچنین تشدید غلظت آلاینده‌ها صنعتی، تردد و حمل‌ و نقل خودروهای درون‌شهری و پایداری شرایط جوی، بر اساس آخرین نتایج پایش کیفی هوا مقرر شد در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم آذرماه کلیه مدارس و دانشگاه‌های شهرهای اهواز، باوی، کارون، حمیدیه و شوشتر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس، درخواست شده توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با دقت رعایت کنند.

همچنین براساس این تصمیم کلیه دستگاه‌های اجرایی استان لازم است تا زمان پایان مخاطره نسبت به رعایت و اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی مطابق مفاد دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا (دستورالعمل پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک) اقدام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکده های بهداشتی توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع رسانی کنند.

شهرداری‌های شهرهای اعلام شده نسبت به توقف فعالیت های عمرانی همراه با آلودگی هوا نظیر خاکبرداری و خاکریزی در مناطق شهری اقدام نمایند و از طریق پایش مداوم ویژه از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات و لاستیک های فرسوده جلوگیری کنند.

جلوگیری از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد برچسب معاینه فنی معتبر در سطح شهر توسط عوامل راهنمایی و رانندگی همراه با توقف و اعمال قانون.

شرکت های توسعه نیشکر مکلف شدند از سوزاندن مزارع خود تا پایان زمان مخاطره جلوگیری و کلیه واحدهای صنعتی و واحدهای نفتی در شهرهای اعلامی موظف شدند نسبت به کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی اقدام کنند.

گفتتی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مراکز اداری و آموزشی صرفا از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.

 
تعطیلی مدارس خوزستان آلودگی هوا دانشگاه
