«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه اروگوئهای بار دیگر اعتراف که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروسی در پاسخ به خبرنگار روزنامه elobservador مبنی بر اینکه «با مداخله نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، آیا ایران دیگر تهدید هستهای محسوب نمیشود یا همچنان تهدید است؟»، گفت: وضعیت برنامه هستهای ایران پیچیده است. این موضوع سالهاست که به طول انجامیده و به همین دلیل من قصد ندارم بگویم این اتفاق خوب بوده یا بد، اما کار به نقطهای رسید که ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده تصمیم گرفتند به تأسیسات هستهای ایران حمله کنند.
او در ادامه و بدون محکومکردن این حملات غیرقانونی گفت: واقعیت این است که این حملات خسارتهای بسیار سنگینی به زیرساختهای هستهای ایران وارد کردهاند؛ بهطوریکه در یک نگاه سطحی ممکن است فکر کنیم توانایی ایران برای ساخت سلاح هستهای به شدت کاهش یافته یا از بین رفته اما باید گفت که هیچکدام از این تواناییهای فنی، غیرقابل بازسازی نیستند. این فناوریای نیست که ایران از آن بیاطلاع باشد یا نتواند دوباره آن را بسازد.
مدیرکل آژانس در ادامه صحبتهای خود گفت: باید تأکید کنم که ایران در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست. چیزی که در حال رخ دادن است، این است که ایران در حال توسعه فناوریهای بسیار پیشرفتهای است و بدون توقف، ذخیره اورانیوم با غنای بسیار بالا را افزایش میدهد. همه اینها یک اثر و پیامد دارد؛ کشورهای دیگر میپرسند «این کار برای چیست؟»، «هدف نهایی چیست؟».
او در پایان گفت: دقیقاً به همین دلیل است که نظارت و راستیآزمایی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ چیز نادرستی در حال وقوع نیست.
ادعاهای گروسی درباره اورنیوم با غنای بالا درحالی عنوان شده که ایران تاکید کرده بود بهدنبال ساخت سلاح نیست و تاسیسات ایران نیز تحت بازرسیهای آژانس بوده است.