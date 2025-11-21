میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی: ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تکرار ادعاها درباره ذخایر اورانیوم ایران، تاکید کرد که ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۰۴
| |
280 بازدید
گروسی: ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست

 

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه اروگوئه‌ای بار دیگر اعتراف که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروسی در پاسخ به خبرنگار روزنامه elobservador مبنی بر اینکه «با مداخله نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، آیا ایران دیگر تهدید هسته‌ای محسوب نمی‌شود یا همچنان تهدید است؟»،‌ گفت: وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پیچیده است. این موضوع سال‌هاست که به طول انجامیده و به همین دلیل من قصد ندارم بگویم این اتفاق خوب بوده یا بد، اما کار به نقطه‌ای رسید که ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده تصمیم گرفتند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند.  

او در ادامه و بدون محکوم‌کردن این حملات غیرقانونی گفت: واقعیت این است که این حملات خسارت‌های بسیار سنگینی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران وارد کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در یک نگاه سطحی ممکن است فکر کنیم توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به شدت کاهش یافته یا از بین رفته اما باید گفت که هیچ‌کدام از این توانایی‌های فنی، غیرقابل بازسازی نیستند. این فناوری‌ای نیست که ایران از آن بی‌اطلاع باشد یا نتواند دوباره آن را بسازد.

مدیرکل آژانس در ادامه صحبت‌های خود گفت: باید تأکید کنم که ایران در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. چیزی که در حال رخ دادن است، این است که ایران در حال توسعه فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای است و بدون توقف، ذخیره اورانیوم با غنای بسیار بالا را افزایش می‌دهد.  همه این‌ها یک اثر و پیامد دارد؛ کشورهای دیگر می‌پرسند «این کار برای چیست؟»، «هدف نهایی چیست؟».  

او در پایان گفت: دقیقاً به همین دلیل است که نظارت و راستی‌آزمایی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ چیز نادرستی در حال وقوع نیست.

ادعاهای گروسی درباره اورنیوم با غنای بالا درحالی عنوان شده که ایران تاکید کرده بود به‌دنبال ساخت سلاح نیست و تاسیسات ایران نیز تحت بازرسی‌های آژانس بوده است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروسی ایران انرژی هسته ای انرژی اتمی تاسیسات هسته ای بمب اتم خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدیرکل آژانس چه پیامی برای تهران دارد؟
اظهارات گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
اولیانوف: با گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردم
گروسی: آلمان در عرض چند ماه می‌تواند بمب اتم بسازد
آغاز مذاکره «گروسی» و «اسلامی»
گروسی: آماده تعامل مجدد با ایران هستیم
دسترسی آژانس به تأسیسات‌هسته‌ای ایران محدود شده
گروسی: ایران هر لحظه می‌تواند غنی‌سازی را بازسازی کند
گمانه‌زنی‌ها درباره مکان بازرسی‌ها بالا گرفت
اسرائیل: برنامه هسته‌ای ایران نابود نشده است
واکاوی اظهارات مهم کمال خرازی / ایران سلاح اتمی می‌سازد؟ / چرا سخنان خرازی با اظهارات کریمی قدوسی متفاوت است؟
گروسی: آلودگی داخلی قابل کنترل است
ولایتی: آمریکا باید منتظر عواقب جبران ناپذیر کارش باشد
سی ان ان: تأسیسات هسته‌ای ایران فعالیت دارند
کارشکنی تروئیکای اروپایی همزمان با سفر گروسی به تهران
تروئیکای اروپایی ایران را محکوم کرد!
عراقچی: تاسیسات هسته‌ای آسیب زیادی دیده
گروسی راه را برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران باز کرد
گروسی خواستار تعامل ایران و آمریکا شد
پدر هسته‌ای ایران درگذشت!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxY
tabnak.ir/005cxY