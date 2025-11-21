میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۱۵ سال سابقه کار سخت؛ آیا قانون کار را دور می‌زنند؟

یک حقوقدان اعلام کرد که سامانه وزارت کار روند تشخیص شغل سخت را الکترونیکی کرده اما بررسی نهایی همچنان با بازدید میدانی و رأی کمیسیون انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۹۰
| |
313 بازدید
۱۵ سال سابقه کار سخت؛ آیا قانون کار را دور می‌زنند؟

بررسی وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور، چگونگی تشخیص آن‌ها و روند برخورداری شاغلان از بازنشستگی زودهنگام، از موضوعات همیشگی و پر چالش در حوزه حقوق کار است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در همین رابطه، هوشنگ مقبولی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد قانونی، ابهامات موجود و روند اجرایی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: هر کار و شغلی در جامعه بسته به محیط، موقعیت و ویژگی‌های خاص آن، سختی‌های ویژه خود را دارد؛ به همین دلیل تقسیمِ مشاغل به سخت و سهل اساساً وجود ندارد. بر همین مبنا، در ساختار حقوق اداری کشور، مشاغل به دو دسته مشاغل در شرایط عادی و مشاغلی که از دسته اول سخت‌تر هستند تقسیم شده‌اند.

تعریف قانونی؛ فقط نام برده شده، نه تشریح

مقبولی افزود: در قوانین موجود صرفاً واژه مشاغل سخت مطرح شده و توضیح صریح و سریعی درباره ویژگی‌ها و شرایط سخت بودن یک شغل ارائه نشده است. در ماده ۱ آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تنها دو گروه مشاغل سخت و مشاغل زیان‌آور ذکر شده و مجموعه‌ای از شرایط نسبی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. عمده این شرایط به وضع، موقعیت، محیط و شکل انجام فعالیت مربوط می‌شود.

وی گفت: از نگاه قانون، اولویت تشخیص با وضعیت شاغل یا کارگر است و سپس شکل و محیط فعالیت بررسی می‌شود. به همین دلیل قانون‌گذار از تهیه فهرست مشخص برای مشاغل سخت خودداری کرده و تنها صفات و ویژگی‌های آن‌ها را بیان نموده و تصمیم‌گیری نهایی را به شرایط واقعی واگذار کرده است.

وی توضیح داد: به‌عنوان مثال، کارگر معدنی که در تونل‌های تنگ و تاریک و در عمق ده‌ها متری زمین فعالیت می‌کند با کارگری که در معدن روباز کار می‌کند یکسان تلقی نمی‌شود.

فرایند دولت برای تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل

مقبولی در بخش دیگری از گفتگو اظهار داشت: در حال حاضر، برای تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، سامانه‌ای از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده تا افراد پیش از پایان دوره فعالیت و بازنشستگی در آن ثبت‌نام کنند و با ارائه مدارک، پرونده تشکیل دهند. پس از آن، موضوع طبق آئین‌نامه به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون پس از بازدید از محل کار و بررسی وضعیت کاری فرد متقاضی، گزارش خود را ارائه می‌کنند و موضوع دوباره در کمیسیون مطرح می‌شود. سپس درباره سخت و زیان‌آور بودن شغل تصمیم‌گیری و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: برابر مقررات حاضر، افراد دارای مشاغل سخت (بعد از تشخیص سخت و زیان آور بودن آنها توسط کمیسیون مذکور) با سابقه ۱۵ سال متوالی می‌توانند بازنشست شوند افرادی که دارای سابقه ترکیبی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور هستند نیز مشمول این آئین نامه می‌شوند و با شرط سابقه ۱۵ ساله غیر متوالی که سابقه بیشتر از آن عادی محسوب می‌شود با طرح و تصویب کمیسیون مربوطه می‌توانند از مزایای بازنشستگی زود هنگام این آئین نامه برخوردار شوند.

مزایای بازنشستگی؛ مشابه سایر بازنشستگان با برخی استثنائات

مقبولی در پایان گفت: این افراد به‌صورت زودهنگام بازنشسته شده و از تمام مزایای سایر بازنشستگان برخوردار می‌شوند، هرچند این موضوع دارای استثنائات و نکات خاصی است که در قوانین و آئین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیسیون وزارت کار سختی کار مشاغل سخت مشاغل زیان آور خبر فوری قانون کار
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارگران، قربانیان سازمان "تعدیل اجتماعی"/ بازی گریز از زیان با قانون مشاغل زیان آور
مشاغل سخت و زیان آور اعلام شد
مخالفت با مزد منطقه‌ای کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۳
بازنشستگی و بیمه مشاغل سخت خبرنگاران تغییر نمی کند
پرده برداری از آمارهای ساختگی و غیرواقعی در وزارت کار /یک میلیون شغل جدید کجاست؟
نحوه پرداخت حقوق کارگران در صورت تعطیلی کارگاه
سقف حقوق ۵۰ میلیونی شامل بخش خصوصی نمی‌شود
بخشنامه جدید مشاغل سخت در حوزه درمان
صدور یک دستورالعملِ ضد کارگریِ دیگر
بازنشستگی زودهنگام برای رانندگان
آیا این افراد مشمول قانون بیمه مشاغل سخت می شوند؟
آغاز فرایند اصلاح قانون کار پس از ابلاغ
تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس
بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوقی
ادامه بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس
فاجعه پلاسکو تکرار می‌شود؟!
جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت
نامه ربیعی به کمیسیون اجتماعی مجلس
شناسایی دقیق مشاغل سخت و زیان آور
بی‌توجهی به ممنوعیت کار زنان در مشاغل سخت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxK
tabnak.ir/005cxK