۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذر ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد شنبه‌ (یکم آذر) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۸۷
| |
351 بازدید
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود

 ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه، نهمین سهمیه ۱۴۰۴ است که بامداد امشب به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده‌ نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
 

بنزین سهمیه بندی بنزین سهمیه ای خودرو شخصی کارت هوشمند
