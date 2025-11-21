میلی صفحه خبر لوگو بالا
روسیه: تحریم ایران راه به جایی نمی‌برد

عضو شورای روابط بین اقوام که زیر نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فعالیت می‌کند، قطعنامه روز پنجشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را در ادامه رویکرد سیاسی غرب توصیف و تأکید کرد: استراتژی فشار بر ایران بیهوده است و برای اروپا و آمریکا ثمری نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۷۶
| |
396 بازدید

روسیه: تحریم ایران راه به جایی نمی‌برد

اسماعیل شعبانف گفت؛ شورای حکام آژانس اتمی قبل از پرداختن به موضوع ایران و صدور قطعنامه، باید پایبندی خود به مقررات بین المللی اعلام می کرد و ابتدا، حملات صورت گرفته در ماه خرداد و تیر ۱۴۰۴ به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس اتمی و بر اساس قوانین جهانی در حال فعالیت بودند، محکوم می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی اظهار داشت: شورای حکام آژانس اتمی با چشم پوشی از جنایتی که آمریکا و اسرائیل در ظاهر با تجاوز نظامی خود به ایران و در باطن علیه معاهده منع اشاعه هسته‌ای انجام دادند، به مجری سیاست‌های غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مخالفت روسیه و چین با اقدامات تروئیکای اروپایی در موضوع بازگشت تحریم‌های ایران گفت: اروپایی‌ها با حمایت آمریکا برای جبران آبروی از دست رفته خود در موضوع اسنپ‌بک، ماجرای جدیدی را با سوء استفاده از جایگاه شورای حکام آژانس اتمی آغاز کرده‌اند.

شعبانف گفت:‌ اقدامات آمریکا و سه کشور اروپایی نشان می‌دهد که آنها در پوشش دیپلماسی، اهداف خصمانه خود را با سوء استفاده از سازمان‌های بین‌المللی دنبال می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: مشخص است که کشورهای غربی به طور مستقیم محروم کردن ایران از حق مسلم خود در زمینه برخورداری از دانش هسته‌ای را پیگیری می‌کنند، موضوعی که مردم ایران در طول بیش از چهار دهه اخیر بارها ثابت کرده‌اند، زیربار فشارها از دستیابی به اهداف خود دست برنمی‌دارند. 

 به گزارش ایرنا، قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) با همراهی آمریکا، علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.

در این قطعنامه که با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف به تصویب رسید، بدون اشاره به همکاری‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است.

این سند که بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران تاکید دارد.

در متن این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی باز اعمال‌ شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است. همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با فشار این چهار کشور و علیرغم رای مخالف و ممتنع ۱۵ عضو به تصویب رسید، گفت: این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند.

عراقچی افزود: هرچند پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی می‌شود.

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تصویب قطعنامه سیاسی و غیرسازنده شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را تلاشی بی‌اعتبار از سوی تروئیکای اروپایی و آمریکا برای جبران شکست اسنپ‌بک در نیویورک توصیف کرد.

ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
