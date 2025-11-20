میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی های همبستگی کشورهای  اسلامی - ریاض

درستکار: رحمان اقتدارش را نشان داد

رحمان عموزاد بار دیگر اقتداراش را در این وزن نشان داد و توانست قهرمان شود و ۲ عنوان دار دنیا را پشت سر گذاشت، امیدوارم فردا نیز ۴ آزادکار کشورمان بتوانند موفق شوند. 
درستکار: رحمان اقتدارش را نشان داد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به عربستان، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در پایان روز نخست مسابقات کشتی آزادبازی های همبستگی کشورهای  اسلامی  گفت: روز بدی نبود و هرچند می شد مومنی را در فینال داشت اما کشتی است و این برد و باخت ها جزیی از آن بوده و خوشحالم که مومنی به برنز دست پیدا کرد. 

وی ادامه داد: رحمان عموزاد بار دیگر اقتداراش را در این وزن نشان داد و توانست قهرمان شود و ۲ عنوان دار دنیا را پشت سر گذاشت، امیدوارم فردا نیز ۴ آزادکار کشورمان بتوانند موفق شوند. 

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره حضور کشتی گیران روس در این بازی ها عنوان کرد: در کشتی فرنگی هم تمامی کشتی گیرانی که شرایط حضور را داشتند، شرکت کردند و در کشتی آزاد چندین قهرمان المپیک و جهان را در این مسابقات داریم. همان طور که مشاهده کردید کشتی ها از سطح بالایی برخوردار است و همه با تمام قوا آمده اند. 

درستکار درباره شرایط وزنی ۴ آزادکار کشورمان خاطرنشان کرد: اوضاع تمام بچه ها خوب است و تا قبل از فینال در ۲ وزن ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کشتی گیران با نفرات نامداری پیکار خواهند کرد و امیدوارم بتوانند مدالی خوشرنگ کسب کنند.

