از صدای خاموشنشدهی وزیر سابق بهداشت که هنوز نگران آیندهی نظام سلامت است تا فریاد وکلا و خانوادههایی که در راهروهای دادگستری چشم به راه دیهای ماندهاند، از دعوای بیپایان بر سر حریمِ نفسگیر تهران، از سمت و ارتقای مدیر مستعفی کوی دانشگاه تهران تا پرسشهای بنیادینی که حقوقدانان دربارهی مهریه و عدالت جنسیتی مطرح میکنند، روایتِ بیتعارفِ جامعهای است که در میانهی چالشها، همچنان به دنبال پاسخ و راهحل میگردد.
نظام سلامت به روایت «کامرانِ» دور از سیاست
در گفتوگویی صریح با تابناک، کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، بر ضرورت سیاستگذاری کارشناسی در نظام سلامت تأکید میکند و از ورود جناحهای سیاسی به این حوزه انتقاد میورزد. او هشدار میدهد که افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی بدون حل گلوگاههای ساختاری، به تربیت پزشکان بیکیفیت و فرسودگی شغلی منجر میشود. لنکرانی، که اکنون بر تولیت قوی و اصلاح چندگانگی بیمهای تمرکز دارد، دستیابی به پوشش همگانی سلامت را بدون رویکرد سیستماتیک، دور از دسترس میداند.
دکتر آیدین اشترانی، استاد حقوق کیفری دانشگاه مونپلیه فرانسه، در مصاحبه با تابناک، مهریه را نه حق زن، بلکه سازوکاری باستانی برای حمایت مالی پس از مرگ همسر توصیف میکند که در قوانین ایران به تنش میان عشق و اقتصاد بدل شده است. او با بررسی تاریخچه مهریه از عصر حمورابی تا اروپا، تأکید میکند که این نهاد حقوقی، برخلاف تصور عمومی، نمادی از تبادلات خانوادگی بوده و نیاز به بازنگری در اجرای آن دارد. اشترانی هشدار میدهد که مهریههای نجومی، فشار روانی بر زوجها را تشدید کرده و عدالت جنسیتی را زیر سؤال میبرد. به گفتگو بر اساس قانون ایران مهریه نه حق زن که ملک اوست.
بازگشت مدیر مستعفی کوی دانشگاه به سمت ویژه
محمدعلی زارع چاهوکی، دانشیار مدیریت مراتع دانشگاه تهران و مدیر پیشین امور خوابگاهها، که بهمنماه گذشته در پی قتل دلخراش دانشجوی ۱۹ ساله امیرمحمد خالقی استعفا داد، اکنون به ریاست هسته گزینش هیئت علمی این دانشگاه منصوب شده است. این انتصاب، بر اساس شایستگی آکادمیک توجیه میشود، اما منتقدان آن را نشانه خوبی نمیدانند. زارع چاهوکی، همشهری رئیس دانشگاه، مسئولیت ارزیابی صلاحیت بیش از ۲۰۰ عضو هیئت علمی سالانه را بر عهده خواهد داشت.
تنش میان استانداری و شهرداری تهران بر سر نظارت بر حریم ۴۷۰ هزار هکتاری پایتخت به اوج رسیده و توسعه پایدار کلانشهر را تهدید میکند. علیرضا زاکانی، شهردار، تعرضات اخیر را "غارت زمینهای کشاورزی" خوانده و از از دست رفتن صدها هکتار در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد، در حالی که استانداری بر مدیریت محلی تأکید دارد. کارشناسان هشدار میدهند که بدون مدیریت یکپارچه، بحرانهای زیستمحیطی و حاشیهنشینی تشدید خواهد شد.
تعلل بیمارستان نگاه در پرداخت دیه چشمهای نابینا شده
چهار ماه پس از حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت بیمارستان چشمپزشکی نگاه به پرداخت نصف دیه کامل (حدود ۸۰۰ میلیون تومان بر اساس نرخ ۱۴۰۴) به هر یک از ۹ قربانی عفونت ناشی از سهلانگاری در استریل تجهیزات، هنوز هیچ واریزی به حساب شاکیان انجام نشده است. نیلوفر معارفی، وکیل خانوادهها، تعلل مدیریت بیمارستان را به انتظار از بیمه نسبت میدهد و تأکید میکند که این تأخیر، رنج مضاعفی بر بیماران تحمیل کرده است. هرچند قانون دو سال مهلت میدهد، اما تورم فزاینده، نیاز فوری به حمایت مالی برای درمان و معیشت را ضروری ساخته است.