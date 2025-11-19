میلی صفحه خبر لوگو بالا
سرقت جواهرات از تیم‌ ملی فوتبال ترکیه!

در جریان حضور تیم ملی ترکیه در اسپانیا برای بازی آخر دور آخر مقدماتی جام جهانی، یک ساعت و دو انگشتر از این تیم دزدیده شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۱۴
| |
3 بازدید
سرقت جواهرات از تیم‌ ملی فوتبال ترکیه!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، پلیس در حال بررسی ناپدید شدن یک ساعت به ارزش حدود ۲۰۰ هزار یورو و دو انگشتر هرکدام به ارزش بیش از ۶۰ هزار یورو است؛ اقلامی که نبودشان در رختکن ورزشگاه لا کارتوخا گزارش شده بود.

منابع نزدیک به دو طرف، تأیید کرده‌اند که ابتدا پیامی مبنی بر اینکه تیم ترکیه چیزی را در رختکن جا گذاشته است، دریافت شد؛ روندی نسبتاً معمول. اما این‌بار «فراموشی» به یک شکایت رسمی به دلیل سرقت احتمالی منجر شد.

منابع دخیل در عملیات اکنون تأیید کرده‌اند که هم ساعت و هم دو قطعه جواهر دزدیده‌شده پیدا و ضبط شده‌اند. علاوه بر این، حداقل یک نفر دستگیر شده است و احتمال دستگیری افراد دیگر نیز منتفی نیست. پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا فرد یا افراد بازداشت‌شده از کارکنان ورزشگاه بوده‌اند یا کسی که به‌صورت غیرقانونی وارد این بخش شده است.

تحقیقات همچنان در جریان است تا دقیقاً مشخص شود سرقت چگونه انجام شده و چه کسانی پشت این اقدام بوده‌اند.

ترکیه تیم ملی فوتبال اسپانیا مقدماتی جام جهانی سرقت جواهرات رختکن
