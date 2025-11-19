میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: بزرگان فناوری آمریکا پشت سر بن سلمان و ترامپ

تصویری از بزرگان فناوری آمریکا پشت سر بن سلمان و ترامپ
کد خبر: ۱۳۴۱۲۰۳
| |
832 بازدید
عکس: بزرگان فناوری آمریکا پشت سر بن سلمان و ترامپ
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ بن سلمان ولیعهد عربستان ایلان ماسک غول های فناوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس | قدم زدن رونالدو با ترامپ در کاخ سفید
عکس: نمایی بی‌نظیر از ترامپ و بن سلمان در کاخ سفید
ترامپ: امیدوارم عربستان به توافق ابراهیم بپیوندد
واکنش عجیب ترامپ به دیدار با رونالدو!
ترامپ، عربستان را متحد ویژه آمریکا کرد
ترامپ میزبان بن سلمان در کاخ سفید
استقبال ویژه ترامپ از بن سلمان در کاخ سفید + عکس
جزئیات برنامه سفر بن‌سلمان به آمریکا
ولیعهد عربستان به آمریکا رفت
گفتگوی تلفنی ولیعهد عربستان با ترامپ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cuJ
tabnak.ir/005cuJ