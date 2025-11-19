میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زاکانی: ۱۱ میلیارد مترمکعب آب کم داریم

شهردار تهران گفت: در کشور ۶۵۰ همت کسری بودجه داریم و یکی از بزرگترین مشکلات کشور نقدینگی است.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۷۵
| |
354 بازدید
زاکانی: ۱۱ میلیارد مترمکعب آب کم داریم

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اختتامیه رویداد جام رسانه امید گفت: در کشور ۶۵۰ همت کسری بودجه داریم و یکی از بزرگترین مشکلات کشور نقدینگی است.

وی افزود: اولین مسیری که دولت برای کنترل نقدینگی انتخاب کرده است مسیر پولی بانکی است و ذخیره قانونی بانک به ۱۵ درصد شده است.

دولت پولی برای بازسازی جنگ به ما نداده است

زاکانی تصریح کرد: دولت ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای ۵ درصد بازسازی داده است، اما ما بدون پول ۹۵ درصد بازسازی انجام دادیم.

شهردار تهران اظهار کرد: کشور با کدام قیمت می‌خواهد تنظیم ارزی خود را انجام دهد؟ هیچ راهی وجود ندارد غیر از اینکه دولت به سمت مردمی سازی برود.

وی ادامه داد: ما نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، اما کسی در ایران سرمایه گذاری نمی‌کند لذا باید ۲۰۰ میلیارد دلار که دست مردم است را به تولید تزریق کنیم و امید به جامعه امید واهی نیست و کاملا واقعی است.

زاکانی اضافه کرد: اگر در مسیر درست قرار بگیریم هم دنیا آباد می‌شود و هم آخرت و اگر به ایران حمله شد این حمله به امید تغییر نظام بود.

او افزود: هنر انقلاب اسلامی این بود که مردم سالاری دینی را به ظهور و بروز رساند، اما در اقتصاد هنوز نتوانستیم مردم سالاری داشته باشیم. خصوصی سازی‌های دهه ۷۰ و ۸۰ غارت بیت المال بود.

روایت زاکانی از بحث بین وزیر راه و رئیس بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی

زاکانی اظهارداشت: چهارشنبه پیش از شهادت شهید رئیسی در دولت بین وزیر راه و بانک مرکزی بر سر تامین مالی ۶۰۰ همتی بحثی اتفاق افتاد و چهار ماه بعد بین وزیر راه و بانک مرکزی بحث بر روی ۲۰۰۰ همت شد و من گفتم که راه را غلط رفته‌ایم.

او ادامه داد: ۵۱ درصد مردم در تهران اجاره نشین است.  بهترین استاد دانشگاه به خاطر اینکه خانه نداشت مهاجرت کرد. کشور بن بست ندارد ما بن بست داریم. راه حل مشکلات مشارکت مردم است و کشور بن بست ندارد بلکه بن بست در راه‌های غلطی است که در کشور سال‌ها تجربه شده و ترک نمی‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: در کشور ناترازی جدی وجود دارد؛ ۳۰ درصد آب نرسیده به منزل پرت می‌رود. ۱۱ میلیارد مترمکعب آب کم داریم.

زاکانی گفت:  سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت می‌دهیم که به اندازه کل نقدینگی کشور است. اگر توزیع سوخت را عادلانه کنیم فقر مطلق در کشور ریشه کن می‌شود. سقاب اصفهانی ایده مشارکت مردمی را در دولت پیگیری می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی شهردار تهران کمبود آب بحران آب سوخت بنرین ناترازی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: سقاب اصفهانی بر ناترازی تسلط دارد
تبعات سنگین قاچاق سوخت بر جان شیرین مردم
خشک‌ترین وضعیت سد کرج در یک دهه اخیر + عکس
اینفوتابناک | سرانه مصرف آب خانگی در استان‌های ایران
عکس | مقایسه وضعیت سد‌ها در پاییز ۱۴۰۳ و پاییز ۱۴۰۴
۲۱ میلیارد دلار یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳
نان نخورید تا آب داشته باشید؛ ایده جدید برای تغییر فرهنگ غذایی کهن
گزارش تکان‌دهنده و هشدار لوموند درباره ایران
زاکانی: معیشت تهران دست ما باشد، ۳۰٪ ارزان‌تر می‌شود
رکورد کم‌آبی شکسته شد
اظهارات وزیر نیرو درباره وضعیت قطعی آب و برق
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctr
tabnak.ir/005ctr