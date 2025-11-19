زاکانی: ۱۱ میلیارد مترمکعب آب کم داریم

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اختتامیه رویداد جام رسانه امید گفت: در کشور ۶۵۰ همت کسری بودجه داریم و یکی از بزرگترین مشکلات کشور نقدینگی است.

وی افزود: اولین مسیری که دولت برای کنترل نقدینگی انتخاب کرده است مسیر پولی بانکی است و ذخیره قانونی بانک به ۱۵ درصد شده است.

دولت پولی برای بازسازی جنگ به ما نداده است

زاکانی تصریح کرد: دولت ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای ۵ درصد بازسازی داده است، اما ما بدون پول ۹۵ درصد بازسازی انجام دادیم.

شهردار تهران اظهار کرد: کشور با کدام قیمت می‌خواهد تنظیم ارزی خود را انجام دهد؟ هیچ راهی وجود ندارد غیر از اینکه دولت به سمت مردمی سازی برود.

وی ادامه داد: ما نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، اما کسی در ایران سرمایه گذاری نمی‌کند لذا باید ۲۰۰ میلیارد دلار که دست مردم است را به تولید تزریق کنیم و امید به جامعه امید واهی نیست و کاملا واقعی است.

زاکانی اضافه کرد: اگر در مسیر درست قرار بگیریم هم دنیا آباد می‌شود و هم آخرت و اگر به ایران حمله شد این حمله به امید تغییر نظام بود.

او افزود: هنر انقلاب اسلامی این بود که مردم سالاری دینی را به ظهور و بروز رساند، اما در اقتصاد هنوز نتوانستیم مردم سالاری داشته باشیم. خصوصی سازی‌های دهه ۷۰ و ۸۰ غارت بیت المال بود.

روایت زاکانی از بحث بین وزیر راه و رئیس بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی

زاکانی اظهارداشت: چهارشنبه پیش از شهادت شهید رئیسی در دولت بین وزیر راه و بانک مرکزی بر سر تامین مالی ۶۰۰ همتی بحثی اتفاق افتاد و چهار ماه بعد بین وزیر راه و بانک مرکزی بحث بر روی ۲۰۰۰ همت شد و من گفتم که راه را غلط رفته‌ایم.

او ادامه داد: ۵۱ درصد مردم در تهران اجاره نشین است. بهترین استاد دانشگاه به خاطر اینکه خانه نداشت مهاجرت کرد. کشور بن بست ندارد ما بن بست داریم. راه حل مشکلات مشارکت مردم است و کشور بن بست ندارد بلکه بن بست در راه‌های غلطی است که در کشور سال‌ها تجربه شده و ترک نمی‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: در کشور ناترازی جدی وجود دارد؛ ۳۰ درصد آب نرسیده به منزل پرت می‌رود. ۱۱ میلیارد مترمکعب آب کم داریم.

زاکانی گفت: سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت می‌دهیم که به اندازه کل نقدینگی کشور است. اگر توزیع سوخت را عادلانه کنیم فقر مطلق در کشور ریشه کن می‌شود. سقاب اصفهانی ایده مشارکت مردمی را در دولت پیگیری می‌کند.