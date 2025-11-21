به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «تقاطع هوش مصنوعی و روزنامهنگاری؛ پیدایش پارادایم نوین» نوشته ساتوش کومار بیسوال و آناند جی. کولکارنی بهتازگی با ترجمه علی شاکر توسط انتشارات موسسه همشهری منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب نه ستایش صرف از فناوری، که راهنمای انتقادی برای فهم فرصتها و چالشهای پیش رو است و سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است.
«تقاطع هوش مصنوعی و روزنامهنگاری» با ۱۳ فصل، تحلیلی از کتیبههای سنگی تا الگوریتمهای پیچیده چتجیپیتی به دست، و نشان میدهد چگونه فناوری در تار و پود حرفه روزنامهنگاری تنیده شده است.
نویسندگان اینکتاب، هوش مصنوعی را شمشیری دولبه توصیف میکنند؛ لبهای که با توانمندسازی روزنامهنگاری دادهمحور، خودکارسازی گزارشهای روتین و خلق تجربههای غوطهور رسانهای، میتواند به تعمیق حقیقتجویی و نظارت بر قدرت یاری رساند و لبهی دیگر که با تولید انبوه اخبار جعلی (جعل عمیق)، سوگیریهای الگوریتمیک و تهدید بنیانهای اخلاقی، آینده رسانه را با مخاطرات جدی روبهرو میکند.
این اثر به گفته مولفانش، به مدیران رسانهها، روزنامهنگاران و دانشجویان ارتباطات کمک میکند ضمن آشنایی با ابزارهای نوین، درک عمیقتری از پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی این فناوری پیدا کنند و به ایندرک برسند که نقش انسان در عصر ماشین نه تنها حذف نمیشود بلکه به شکلی بنیادین بازتعریف میشود. به اینترتیب روزنامهنگار آینده باید به مهارتهایی چون سواد داده و تفکر انتقادی نسبت به الگوریتمها مجهز باشد تا بتواند همکار هوشمند و در عین حال، منتقد تیزبینِ هوش مصنوعی باشد.
اینکتاب با ۴۸۸ صفحه و قیمت ۵۵۰ هزار تومان عرضه شده است.