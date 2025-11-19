آیا مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریان است؟

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درمورد ادعای روز گذشته رئیسجمهور آمریکا درباره مذاکره با ایران، گفت: در حال حاضر هیچ فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه سهشنبه ۲۷ آبان در کاخ سفید و در حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی که به واشنگتن سفر کرده است، گفت: «فکر میکنم ما در از بین بردن ظرفیت هستهای ایران کار بزرگی انجام دادهایم.»
ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایران مدعی شد: «فکر میکنم آنها بهشدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم و ما با آنها در حال گفتوگو هستیم و یک روند را آغاز کردهایم، و خوب خواهد بود اگر توافقی با ایران حاصل شود.»
بن سلمان هم در این خصوص گفت: «ما تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق بین ایالات متحده آمریکا و ایران انجام خواهیم داد و معتقدیم که داشتن یک توافق خوب برای آینده ما نیز خوب است و ایران نیز خواستار توافق است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه بدعهدیها و زیادهخواهیهای مکرر آمریکا، تصریح کرد: همانطور که وزیر امور خارجه نیز بارها تاکید کردهاند مذاکره با طرفی که قائل به دوسویهبودن امر مذاکره نبوده، به عمل خلاف خود در تجاوز نظامی علیه ایران و کشتار فرزندان ایران مباهات میکند و به وضوح به دنبال دیکتهکردن خواستههای خود است توجیه منطقی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد پیام ارسالی از سوی رئیسجمهور کشورمان به ولیعهد عربستان و ارتباط آن با سفر ولیعهد سعودی به آمریکا گفت: پیام رئیسجمهور به ولیعهد عربستان که توسط رئیس جدید سازمان حج و زیارت کشورمان تسلیم شده است، صرفا محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان بهخاطر خدمات ارائهشده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاریها و هماهنگیها برای برگزاری موفق مراسم حج امسال بوده است.
به گزارش تابناک، موضوع نامه «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ایران به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان همزمان با سفر «بن سلمان» به آمریکا این گمانه را ایجاد کرده بود که ایران پیامی به آمریکا از این طریق ارسال خواهد کرد.
طبق گزارش خبرگزاری عربستان (واس)، این پیام در جریان دیدار «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت ایران با «عبدالعزیز بنسعود بننایف بنعبدالعزیز» وزیر کشور عربستان، به طرف عربستانی تحویل داده شد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری هفتگی خود در روز سه شنبه ۲۷ آبان در خصوص پیام رئیسجمهوری ایران به ولیعهد عربستان، اظهار کرد: به جهت اینکه در سال گذشته کشور عربستان با کشور ما همکاری بسیار خوبی داشتند، به خصوص درباره بازگشت حجاج که در زمان جنگ اتفاق افتاد؛ آقای رئیسجمهور در این پیام تشکر ایران از عربستان را ابراز کردند.
در جزئیاتی بیشتر «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سفر اخیر خود به عربستان و دیدار با مسئولان وزارت حج و عمره این کشور، گفته است: پیام ویژه پزشکیان، رئیسجمهور در خصوص حج و عمره به ولیعهد عربستان سعودی تقدیم شده است. در این نامه بر اهمیت مناسک حج و عمره و ضرورت تقویت روابط و همکاریهای مشترک میان دو کشور تأکید شده است. امیدواریم این اقدام زمینهساز دوستی بیشتر و توسعه روابط سازنده در آینده باشد و شاهد همکاریهای بهتر و گستردهتری در عرصه حج باشیم.
از طرف دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یک شنبه ۲۵ آبان در حاشیه کنفرانس بینالمللی حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: ما ابتکاراتی در حوزه مذاکرات داریم، اما به شرطی که این اقدامات در جهت منافع و حفظ حقوق مردم ایران باشد.
همچنین «سیدکمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفتوگو با سیانان با بیان اینکه برنامه هستهای ایران «بومی» است گفته است: این توانایی در مهارتها و دانش دانشمندان و مهندسان ما ریشه دارد و نمیتوان آن را با زور از بین برد.
وی توقف غنیسازی اورانیوم را غیرقابل قبول خواند و گفت: ما باید غنیسازی خود را ادامه دهیم. زیرا نیازمند تولید سوخت برای نیروگاههای خود و همچنین فعالیتهای پزشکی خود هستیم؛ بنابراین نمیتوانیم غنیسازی اورانیوم را متوقف کنیم، اما درجه غنیسازی میتواند موضوع مذاکره باشد.
خرازی در مورد ترامپ گفت اگر او رویکردی مثبتی را آغاز کند، قطعاً با برخورد متقابل ما روبهرو خواهد شد. برای این کار آنها باید از هرگونه توسل به زور علیه ایران خودداری کنند. آنها آن را قبلا امتحان کردهاند و اکنون میدانند که زور کارگر نیست.