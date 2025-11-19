کاهش مهریه به ۱۴ سکه منتفی است

معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: «طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی» است و نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیش‌بینی می‌کرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زهرا بهروز آذر معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی» است و نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیش‌بینی می‌کرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است. وی افزود: دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلال‌های دولت را پذیرفته‌اند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.

معاون زنان رئیس جمهور، گفت: در این قانون، برای محکومین مالی، یکی از اشکال حبس به‌صورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز به‌عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی در همین چارچوب دیده شده است.

معاون زنان رئیس جمهور گفت:‌این رویکرد قابل قبول است، چون زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق به‌دنبال استیفای حق مهریه خود هستند و «حاضر نیستند شریک زندگی‌شان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است».