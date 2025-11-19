میلی صفحه خبر لوگو بالا
کاهش مهریه به ۱۴ سکه منتفی است

معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: «طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی» است و نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیش‌بینی می‌کرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زهرا بهروز آذر معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی» است و نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیش‌بینی می‌کرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است. وی افزود: دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلال‌های دولت را پذیرفته‌اند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.

معاون زنان رئیس جمهور، گفت: در این قانون، برای محکومین مالی، یکی از اشکال حبس به‌صورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز به‌عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی در همین چارچوب دیده شده است.

معاون زنان رئیس جمهور گفت:‌این رویکرد قابل قبول است، چون زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق به‌دنبال استیفای حق مهریه خود هستند و «حاضر نیستند شریک زندگی‌شان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است».

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
25
پاسخ
به درک ! حالا که اینطور کردید ما هم ازدواج نمی کنیم .
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
قطعا مشاوره ازدواج هم اگر میرفتی شرایط ازدواج را نداشتی
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
1
26
پاسخ
چرا؟مگر ارث باباشونو خوردیم که تا ابد باید مرد بیچاره پول بادآورده بده به زن؟زنه تمکین نکنه خیانت بکنه درخواست طلاق بده مهریه ام بگیره تازه ازدواجم بکنه باز از شوهر سابقش بگیره این کجاش انسانیه؟چرا نره پا به پای مرد کار کنه؟چرا حقشو از باباش نگیره؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
