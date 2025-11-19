فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذرماه سال ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: تمامی مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفینامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی میبایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفینامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق شرکت مخابرات استانها تهیه شده را همراه داشته باشند و از آوردن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.
در این اطلاعیه آمده است، عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.