سناریوی مسافرکشی؛ نقاب تازه دزدان ویلا!

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ماجرای این پرونده سرقت هنگامی آغازشد که یک دستگاه خودروی پراید مقابل باغ ویلای بزرگی در منطقه زعفرانیه طرقبه توقف کرد. درهمین حال۳ مرد جوان با خونسردی کامل ازخودرو پیاده شدند و به درون ویلارفتند. طولی نکشید که آن‌ها اموال با ارزشی مانند لباس شویی، وسایل برقی آشپزخانه، لوستر، انواع ظرف وظروف را از ویلا خارج کردندو با طناب روی باربند پراید بستند. برخی از لوازم را نیز داخل صندوق عقب و درون خودرو گذاشتند و با همان خونسردی وصف ناپذیر، از محل رفتند، غافل از این که صحنه انتقال لوازم و اموال ویلا، درون لنز دوربین گوشی تلفن مرد ناشناسی از اهالی همان منطقه جا خوش کرده است! آن مرد ناشناس که آشنایی دوری با صاحب ویلا داشت و به چگونگی انتقال لوازم به درون پراید، بسیار مشکوک شده بود، پنهانی به تعقیب پراید سواران پرداخت، اما بعد از طی مسافتی آن‌ها را گم کرد و به محل ویلا بازگشت.

او با پرس وجو موفق شد شماره تلفن صاحب ویلا را به دست آورد و ماجرای «پراید سواران خونسرد» را برایش بازگو کند! اما خیلی زود مشخص شد که فرضیه مرد ناشناس درست بود و ویلای بزرگ مورد سرقت قرار گرفته است. آن مرد بلافاصله فیلم دستبرد «دزدان خونسرد» به ویلا را برای مال‌باخته ارسال کرد و بدین ترتیب پرونده سرقت در مراکز انتظامی تشکیل شد و با دستور قضایی شماره پلاک خودرو در ردیف «توقیفی ها» قرار گرفت.

از سوی دیگر گروهی از نیرو‌های کارآزموده پلیس که با دستور مستقیم سرهنگ آخوندی (رئیس کلانتری جهادمشهد) رصد‌های اطلاعاتی گسترده‌ای را برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه استحفاظی آغازکرده بودند، ناگهان در میان جست‌و‌جو‌های پلیسی و مراقبت از اموال مردم به شماره پلاک یک دستگاه پراید مظنون شدند که در حاشیه خیابان پارک بود. استعلام از مرکز فرماندهی نشان داد: خودروی مذکور حکم توقیف قضایی دارد! بنابراین با هماهنگی‌های انتظامی، پراید به پارکینگ منتقل شد تا پرونده توقیفی مورد کنکاش‌های تخصصی قرارگیرد، اما چندساعت بعد و درحالی که هنوز چتر سپید سحرگاهی بر فراز آسمان شهر خودنمایی می‌کرد، مردی سراسیمه با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و سرقت پراید خود را گزارش داد، اما عوامل انتظامی او را به کلانتری جهاد معرفی کردند تا ماجرای انتقال خودرو به پارکینگ را پیگیری کند! اما هنوز صاحب پراید به کلانتری نرسیده بود که واکاوی‌های فنی افسران دایره تجسس درپرونده توقیف خودرو، راز سرقت از ویلای بزرگ را برملا کرد. دقایقی بعد مالک ویلا در حالی که فیلم صحنه سرقت «دزدان خونسرد» را در دست داشت، مقابل افسر تجسس نشست و ماجرای دستبرد به اموال ویلا را بازگو کرد. درهمین حال بود که مالک پراید هم از راه رسید و با دیدن تصاویر خود و همدستانش درفیلم سرقت، شوک زده روی صندلی افتاد ولی بازهم خونسردی خودراحفظ کرد وقصه ساختگی همیشگی اش را شرح داد.

او گفت: من با خودروی پراید مسافرکشی می‌کنم تا مخارج خانواده‌ام تامین شود. با همین پراید روزی حلال درمی آورم و امرارمعاش می‌کنم! آن روز هم دو نفری را که درفیلم همراه من هستند به عنوان مسافر به طرقبه بردم. مسافرانم قصد داشتند اموالی را از ویلایشان به منطقه دیگر ببرند که از من خواستند برای انتقال لوازم سنگین مانند لباس شویی به آن‌ها کمک کنم! ولی دیگر خبری ازآن‌ها ندارم.

هنوز داستان سرایی‌های مرد پراید سوار ادامه داشت که افسر زبده دایره تجسس سخنان او را قطع کرد و در حالی که پرونده دیگری را روی میز می‌گذاشت، شگرد کثیف دزدپراید سوار را لو داد. او گفت: سال گذشته نیز همدستانت را به عنوان مسافرجا زدی و با همین ترفند قصد فریب ماموران را داشتی تا ماجرای سرقت موتورسیکلت فاش نشود! مرد جوان که حیرت زده به چشمان مامور انتظامی خیره شده بود، وقتی فهمید که دیگر چاره‌ای جز بیان حقیقت ندارد، لب به اعتراف گشود و در حالی دستبرد به ویلا را پذیرفت که بررسی محتویات گوشی تلفن وی نیزماجرا‌های پیچیده دیگری از تبهکاری‌های سرکرده این باند سرقت را لو داد و نام برخی از همدستان او را دربرگه بازجویی به ثبت رساند. تحقیقات بیشتر دراین باره ادامه دارد.