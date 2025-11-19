میلی صفحه خبر لوگو بالا
واشنگتن و مسکو برای کی‌یف تصمیم می‌گیرند!

تارنمای آکسیوس چهارشنبه گزارش داد، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور مخفیانه در حال مشاوره با روسیه برای تدوین طرح جدیدی به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین است.
واشنگتن و مسکو برای کی‌یف تصمیم می‌گیرند!

آکسیوس این خبر را به نقل از مقام‌های آمریکایی و روس منتشر کرد و نوشت که طرح ۲۸ بندی واشنگتن در مورد جنگ اوکراین متاثر از طرح ترامپ در مورد غزه است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، یک مقام ارشد روس که نامش فاش نشده است، به آکسیوس گفت که در مورد طرح تازه آمریکا خوشبین است.

هنوز مشخص نیست که اوکراین و حامیان اروپایی آن چه نگرشی درباره این طرح دارند.

منابع آگاه به آکسیوس گفتند که طرح ۲۸ بندی آمریکا شامل چهار بخش کلی است: صلح در اوکراین، تضمین‌های امنیتی، امنیت در اروپا و روابط آتی آمریکا با روسیه و اوکراین.

هنوز معلوم نیست که این طرح چه رویکردی در قبال مسائل تنش‌زا همچون کنترل ارضی در شرق اوکراین دارد.

یک مقام آمریکایی گفت، استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ هدایت تهیه پیش‌نویس این طرح را بر عهده دارد و در مورد آن با کریل دمیتریف فرستاده روسیه به طور مفصل گفت‌وگو کرده است.

دمیتریف که ماه گذشته میلادی (اکتبر) به میامی آمریکا سفر کرد، دوشنبه به آکسیوس گفت که در جریان آن سفر سه روز را با ویتکاف و سایر اعضای تیم ترامپ سپری کرد.

وی نسبت به طرح ترامپ ابراز خوشبینی کرد و درباره آن گفت: اما احساس می‌کنیم که موضع روسیه واقعا شنیده شده است.

یک مقام اوکراینی اعلام کرد که ویتکاف درباره این طرح با رستم عمروف مشاور امنیت ملی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت‌وگو کرده است.

دمیتریف اظهار کرد که طرف آمریکایی در حال توضیح «مزایای» رویکرد جاری خود به اوکراینی‌ها و اروپایی‌هاست.

یک مقام آمریکایی تایید کرد که کاخ سفید روند اطلاع‌رسانی به مقام‌های اروپایی و اوکراینی درباره طرح جدید را آغاز کرده است.

 

