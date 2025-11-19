بن سلمان بازوبند امنیتی منطقه را از واشنگتن گرفت!

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، «توافقنامه دفاعی استراتژیک» امضا کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه العربیه در این باره اعلام کرد: «توافقنامه دفاعی استراتژیک» تلاش‌های ریاض برای توسعه صنایع نظامی و افزایش سطح آمادگی نیروهای مسلح خود را از طریق اجرای زمینه‌ های همکاری مندرج در این توافقنامه تقویت می‌کند و به عربستان سعودی این فرصت را می‌دهد که به یک مرکز لجستیک منطقه‌ای و جهانی برای تولید و پایداری تبدیل شود.

طبق اعلامیه ای که کاخ سفید منتشر کرده، دونالد ترامپ در چارچوب این توافقنامه با یک بسته بزرگ فروش تسلیحات به عربستان سعودی که شامل جنگنده‌های پیشرفته اف‌۳۵ نیز می‌شود، موافقت کرده است.

ولیعهد سعودی که وعده سرمایه گذاری یک تریلیون دلاری در آمریکا را به ترامپ داده است در تلاش است که از سفر خود به واشنگتن نهایت استفاده را بکند و ظاهرا به یکی از بزرگترین خواسته های خود یعنی خرید جنگنده نسل پنجم اف ۳۵ دست یافته است؛ توافقی که احتمالا علاوه بر سرمایه گذاری های هنگفت، با امتیازاتی از سوی سعودی ها در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز همراه بوده است.

بن سلمان در دیدار خود با ترامپ در کاخ سفید تایید کرد که «حس مثبتی» به پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دارد اما در عین حال گفت که می‌خواهد مطمئن شود که «مسیر روشنی برای رسیدن به راه‌حل دو کشوری وجود دارد.»

بنا بر اعلام کاخ سفید دو طرف همچنین به توافقی در حوزه انرژی هسته‌ای غیرنظامی دست یافته‌اند.

