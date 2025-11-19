میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد

با افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و بر اساس اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مدارس ابتدایی شهر و روستاهای اراک، ساوه و شازند به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد

به گزارش تابناک، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوا در شهرهای اراک، ساوه و شازند، تصمیمات ویژه‌ای برای کاهش اثرات آلودگی اتخاذ شد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت مقطع ابتدایی در شهرهای اراک، ساوه و شازند و در روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبرآباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد و حاجی آباد به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار و مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل هستند.

همچنین با دورکاری مادران دارای کودکان زیر دو سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای موافقت شد و اداره کل حفاظت محیط زیست موظف به پایش و برخورد با صنایع آلاینده اطراف شهر و شهرک‌های صنعتی شد و شهرداری‌های اراک، ساوه و شازند نیز باید از فعالیت کارگاه‌های عمرانی تشدیدکننده آلودگی جلوگیری کنند.

پلیس راهور نیز تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی را در دستور کار دارد.

در این اطلاعیه از شهروندان به‌ویژه بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده است از تردد غیرضرور در فضای باز خودداری کنند و با استفاده از ماسک و مصرف مایعات و سبزیجات اثرات سو آلودگی را کاهش دهند.

کارگروه اضطرار همچنین بر تداوم استفاده نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم‌سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم توسط شرکت ایرالکو برای کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم تأکید کرده است.

استان مرکزی اراک ساوه آلودگی هوا هوای ناسالم مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری
