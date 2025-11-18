میلی صفحه خبر لوگو بالا
صحبت‌های قلعه‌نویی بعد از شکست مقابل ازبکستان

سرمربی تیم‌ملی ایران گفت: مقابل ازبکستان خوب شروع نکردبم اما با گذشت زمان همه چیز در اختیار ما بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۹۱
| |
4 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی پس از فینال تورنمنت العین، اظهار داشت: در این تورنمنت دنبال پیشرفت بودیم. این بازی‌ها برای این است که نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و برطرف کنیم. خوشبختانه با احتساب بازی تانزانیا، در ۳ بازی اخیر کلین شیت‌های مقتدرانه‌ای کردیم‌. امشب مقابل ازبکستان تا دقیقه ۲۵ اصلا خوب نبودیم اما از آن لحظه به بعد، به ویژه در نیمه دوم همه چیز در اختیار ما بود.

وی افزود: کرنرهای زیادی زدیم و موقعیت‌های بسیار خوبی ایجاد کردیم. این مسائل برای ما مهم است که توانستیم به این شکل پیشرفت کنیم. مصدومانی داریم که با اضافه شدن آنها، عیار تیم ملی بالاتر می‌رود. در مجموع به بازیکنانم خداقوت می‌گویم. در این تورنمنت خیلی خوب بوده و زحمت کشیدند. بازی بسیار خوبی انجام داده، گردش توپ داشته و کاهش فاصله تیمی را در طول و عرض به بهترین شکل مقابل ازبکستان انجام دادند. می‌توانستیم در ۹۰ دقیقه پیروز باشیم که از فرصت‌های خود استفاده نکردیم.

سرمربی تیم ملی اضافه کرد: در این بازی‌ها فلسفه برد و باخت نیست بلکه پیشرفت است.فکر می‌کنم در ساختار دفاعی و ایجاد موقعیت بسیار خوب بودیم‌.

قلعه‌نویی درباره اینکه پس از بازی ازبکستان مقابل مصر همه تصور می‌کردند تیم ملی شب بسیار سختی داشته باشد اما طبق فیلم‌های موجود فابیو کاناوارو از رسیدن بازی به پنالتی بسیار خوشحال بود و این نشان می‌دهد روی موارد دفاعی به آنچه مدنظر کادرفنی تیم ملی بود رسیدیم زیرا موقعیت خاصی در هر ۲ بازی به حریفان ندادیم، عنوان کرد: در این سوال خیلی کارشناسی جواب دادید. در ساختار حمله به ویژه در این مسابقه و ساختار دفاعی خیلی خوب بودیم‌. 

وی اضافه کرد: دیدید که با حضور مجید حسینی ساختار دفاعی چقدر تغییر کرد. حال تصور کنید بازیکنان دیگر مثل سردار آزمون، مهدی قائدی، علی قلی‌زاده و حتی جهانبخش بیایند چه قدر می‌تواند به تیم کمک کرده و وزن تیم را بالا ببرد. به دنبال اهداف خود رسیدیم و هرکسی بخواهد منصفانه قضاوت کند، باید از بازی ایران تعریف کند. ببینید اورونوف مقابل مصر چه کار کرد اما در بازی با ما تعویض شد. با برنامه در دفاع کار کردیم. از دقیقه ۲۵ به بعد نظم تیمی ما خیلی خوب شد. در کل چنین بازی‌هایی به ما کمک می‌کند تا پیشرفت کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم. از تیم خیلی راضی هستم و از بچه‌ها تشکر می‌کنم. 

سرمربی تیم ملی اضافه کرد اعتقاد دارم با اضافه شدن مصدومان، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد.

قلعه‌نویی درمورد اینکه با وجود استفاده از سیستم ۲_۴_۴ در شرایطی که می‌توانست در ۹۰ دقیقه مقابل ازبکستان پیروز شود اما در نهایت در ضربات پنالتی شکست خورد اما بازیکنان و سیستم جدیدی در این مسابقات آزمایش شدند، گفت: توضیح دادن که از برخی بازیکنان مثل علی علیپور استفاده کردیم که به جز ۲۰ دقیقه اول، در سایر لحظات عملکرد بسیار خوبی داشت. فکر نمی‌کنم در نیمه دوم ازبک‌ها روی دروازه ما آمده باشند. 

وی تاکید کرد: اینکه ما ۸ کرنر زدیم و حریف یک کرنر یا مالکیت ۶۰ در مقابل ۴۰ است نشان می‌دهد در ساختار دفاع و حمله خوب بودیم‌ اما باید به گل هم می‌رسیدیم. به قول افشین قطبی بیشتر دنبال این بودیم که با جمع شدن، روزنه‌ها را ببندیم که این کار را هم مقابل کیپ‌ورد و ازبکستان به خوبی انجام دادیم. ازبکستان حریف بسیار خوبی است اما دیدید در نیمه دوم حتی زمانی که ۱۱ نفره بودند، اصلا سمت دروازه ما نیامدند.

سرمربی تیم ملی عنوان کرد: مدافع حریف هم تحت فشار بازیکن ما اخراج شد‌. در شرایطی که در دیدار قبلی ۲ تیم، آریا یوسفی با یک اشتباه در وسط زمین اخراج شد اما ما به حدی پرس خوبی انجام دادیم که بازیکن منچسترسیتی اخراج می‌شود. این نشانه‌های پیشرفت در حمله و دفاع است. در این مسابقه برخلاف بازی با کیپ‌ورد، در حمله سریع‌تر بودیم و سرعت گردش توپ‌مان بیشتر بود اما همه این‌ها مستلزم این است که سایر بازیکنان به ما اضافه شوند تا عیار و وزن تیم ملی بالاتر برود.

قلعه‌نویی درباره اینکه با توجه به فرصت محدود تا جام جهانی، آیا می‌توان امید داشت که با اضافه شدن نفرات ملی‌پوش در تیم ملی امید یا مصدومان، وضعیت تیم ملی بهتر شود، گفت: تیم ملی امید همان پشتوانه‌سازی و استفاده از جوانانی است که دنبالش هستیم. امروز دیدید علیرضا کوشکی خیلی خوب بازی کرد. مهدی هاشم نژاد، مهدی محبی، امید نورافکن و صالح حردانی هم از زمان ورود ما به تیم اضافه شدند. این هم از تغییر نسل اما استنباط می‌کنم با اضافه شدن نفرات مصدوم، شرایط خیلی بهتر از این می‌شود.

وی توضیح داد: از بازی با ازبکستان خیلی راضی هستم زیرا نشانه‌های خیلی خوبی در دفاع و حمله داشت. برد و باخت با پنالتی هم زیاد مهم نیست.

