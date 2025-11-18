به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، دقایقی بعد از آنکه در فضای مجازی و رسانه ای انتقادهای متعددی از کادرفنی تیم ملی و شخص امیر قلعه‌نویی بابت پنالتی نزدن نفراتی مثل مهدی طارمی و علی علیپور مقابل ازبکستان مطرح شده بود، خبرنگار "ورزش سه" با دوربین خود صحنه ای را شکار کرد که سرمربی ایران میلاد محمدی را بابت زدن پنالتی پنجم سرزنش می‌کند.

قلعه نویی که ظاهرا از پنالتی زدن میلاد محمدی شوکه شده بود، هنگام خروج او از زمین و حرکتش به سمت رختن، با حالتی بهت زده به سراغ مدافع چپ تیم ملی رفت و از او پرسید: «تو چرا زدی؟»

در این لحظه میلاد محمدی توضیحاتی کوتاه را به قلعه نویی در این اتفاق داد اما سرمربی تیم ملی را قانع نکرد؛ قلعه نویی درجواب محمدی گفت: «کی گفته بزنی؟»

میلاد دوباره توضیحاتی را داد که این بار قلعه نویی با تعجب بیشتر خطاب به او گفت: «من سرمربی ام و باید تعیین کنم، از کی پرسیدی؟»

سرمربی تیم ملی به توضیحات میلاد محمدی هم قانع نشد و در ادامه به سمت مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی رفت و از او درباره پنالتی زدن میلاد محمدی سوال کرد. گفت و گوی قلعه نویی و طارمی ثانیه هایی به طول انجامید، اما از چهره سرمربی ایران مشخص بود که او بازهم قانع نشده و دنبال پاسخی درباره این است که چرا برخلاف هماهنگی قبلی پنالتی پنجم را میلاد محمدی زده است!

سرمربی ایران در حالی از پنالتی زدن میلاد محمدی بُهت زده شده که انتقادهای متعددی درباره چیدمان ضربات پنالتی به او مطرح شده است. اینکه مهدی طارمی و علی علیپور جزو ۵ پنالتی زن اصلی نبودند و حالا مشخص شده قلعه نویی هم در این خصوص ناراحت است، قطعا موضوعی عجیب در اردوی تیم ملی فوتبال ایران محسوب می‎‌شود.

قطعا سرمربی تیم ملی در خصوص اتفاق رخ داده، توضیح خواهد داد تا مشخص شود چیدمان پنالتی زنان ایران در مصاف با ازبکستان توسط چه کسی انجام شده است.