اوکراین با موشک‌های آمریکایی به روسیه حمله کرد

ارتش اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد که با موشک‌های دوربرد آمریکایی اتکمز مراکز نظامی را در خاک روسیه هدف قرار داد.
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، ستاد کل ارتش اوکراین در بیانیه‌ای استفاده از این موشک‌ها علیه روسیه را «تحولی قابل توجه» خواند و افزود: استفاده از قابلیت‌های تهاجمی دوربرد از جمله سامانه‌هایی مانند اتکمز ادامه خواهد یافت.

به نوشته رویترز، دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا محدودیت استفاده از موشک‌های بالستیک علیه روسیه را برداشت. اوکراین هر چند از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به اهدافی در خاک روسیه استفاده کرده بود اما تا پیش از این به استفاده از این موشک‌ها اذعان نکرده بود.

اوکراین در سال ۲۰۲۳ موشک‌های اتکمز را از آمریکا دریافت کرد و در ابتدا فقط برای حمله نیروهای روسی در خاک اوکراین مجوز استفاده از آنها را داشت.

برد موشک‌های اتکمز ۱۹۰ مایل (۳۰۵ کیلومتر) است و اوکراین خواستار دریافت موشک‌های آمریکایی تاماهاوک با برد ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از احتمال ارسال تاماهاوک به اوکراین خبر داده بود اما اندکی بعد گفت که چنین احتمالی را «بررسی نمی‌کند.»

ولودیمیز زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تولیدکنندگان آمریکایی آماده هستند تا به تایید ترامپ برای تحویل موشک‌های دوربرد تاماهاوک به سرعت پاسخ دهند.

او تصریح کرد: در صورت دریافت پیام مثبت از سوی ترامپ، آنها [تولیدکنندگان آمریکایی] با کمال میل سامانه‌ها را منتقل یا به فروش خواهند رساند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که اگر از موشک‌های تاماهاوک برای حمله به خاک روسیه استفاده شود، «پاسخ ما بسیار جدی خواهد بود.»

اوکراین حمله روسیه جنگ اوکراین آمریکا سامانه موشکی موشک دوربرد
