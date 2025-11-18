میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور تازه پزشکیان درباره حجاب

رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب گفت که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۸۰
| |
2221 بازدید
دستور تازه پزشکیان درباره حجاب

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در جلسه امروز، سند ملی سلامت زنان که در شورای معین به تصویب رسیده بود، مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت و اعضا ضمن طرح دیدگاه‌های کارشناسی درباره ابعاد مختلف این سند، مهلتی دوهفته‌ای برای ارائه نظرات تکمیلی و اصلاحی تعیین کردند.

بر اساس تصمیم شورا، در صورت عدم طرح اشکالات جدید طی این مدت، سند یادشده با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

در بخش دیگری از جلسه، مسائل فرهنگی کشور با محوریت موضوع عفاف و حجاب، به‌ویژه در ساختارهای اداری و دستگاه‌های اجرایی، مورد بحث قرار گرفت.

پزشکیان با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.

همچنین با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ملی، تاکید شد که صدا و سیما نیز در تولیدات نمایشی، فیلم‌ها و سریال‌ها، به شکل جدی نسبت به حفظ شئونات فرهنگی و ترویج الگوی صحیح عفاف توجه ویژه داشته باشد.

همچنین بر تقویت نظام نظارتی و پشتیبانی دستگاه‌های مسئول برای تضمین اجرای مصوبات فرهنگی نیز تأکید شد.

در ادامه نشست، موضوع الگوی مدیریت محله‌محور ـ که در جلسه پیشین نیز مطرح شده بود ـ مجدداً در دستور کار قرار گرفت. اعضای شورا با بررسی خلأها و چالش‌های موجود در این مدل مدیریتی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های محلی برای حل مسائل جامعه در مقیاس محله تأکید کردند.

بر اساس جمع‌بندی جلسه، استفاده از توانمندی‌ها و سرمایه اجتماعی نخبگان محلات نه‌تنها در حل مسائل محلی، بلکه در مواجهه با برخی مسائل کلان کشور نیز می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت مؤثر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب قانون عفاف و حجاب دستگاه های دولتی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مناظره آتشین بر سر حجاب را ببینید
بی حجابی امروز بی حیایی نیست!
اظهارات عجیب یک مسئول درباره حجاب
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی
استوری همسر عراقچی درباره حجاب خبرساز شد
ادعای باورنکردنی شریعتمداری درباره کشف حجاب!!
ناگفته‌های ته‌تغاری دولت رئیسی از طرح عفاف و حجاب
سردار قریشی: حجاب را تبدیل به ابزار تفرقه نکنید
گشت ارشاد جز ایجاد تنفر چیزی نداشت
اگر رهبری بفرمایند، پوست از کله بی حجاب‌ها می‌کنیم!
اگر کم‌آبی به‌خاطر بی‌حجابی است اروپا نباید سرسبز باشد!
واکنش مهاجری به موضع پزشکیان درباره قانون حجاب
انتقاد پزشکیان از برخی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی
نقد عبدی به بیانیه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
پزشکیان: باید کار را از خانواده و مدرسه آغاز کنیم
تذکر احمد خاتمی به پزشکیان در نماز جمعه
پزشکیان:دستگاه‌های دولتی از ناقضان قانون اساسی هستند
پزشکیان: دعوای ما سر رئیس شدن و اینجا و آنجا نشستن است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cqi
tabnak.ir/005cqi