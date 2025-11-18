میلی صفحه خبر لوگو بالا
طی مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عالی بانک مرکزی

سامانه پلتفرم خرید و فروش اعتباری بانک رفاه کارگران رونمایی شدند

همزمان با نخستین روز از دومین همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال 1404، طی مراسمی با حضور دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مدیران عالی بانک مرکزی ج.ا.ا از سامانه "تامین مالی زنجیره تولید(SCF)"، بازارگاه "رفاه کار" و پلتفرم خرید و فروش اعتباری "وایب" بانک رفاه رونمایی شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت های بانک رفاه کارگران از تولید ملی و اشتغالزایی گفت: جامعه هدف این بانک، کارگران و بازنشستگان هستند که در سال های اخیر خدمات بانک به این اقشار افزایش یافته و شایسته قدردانی است.  

وی افزود: در حال حاضر به دنبال گسترش خدمات رفاهی در حوزه های مختلف کارگری و بازنشستگی هستیم و بانک رفاه کارگران می تواند در راستای تحقق این مهم همکاری و مشارکت اثربخشی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد. 

دکتر میدری به رونمایی بانک رفاه کارگران از ابزارهای نوین تامین مالی اشاره و تاکید کرد: بدون شک ضرورت دارد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدامات در راستای تامین مالی زنجیره ارزش توسعه یابد.

وی افزود: در شرایطی که بنگاه های اقتصادی نیازمند منابع مالی هستند و از سویی تزریق این منابع منجر به افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می شود، ابزارهای نوین مالی می توانند ضمن کنترل تورم، منابع مالی واحدهای تولیدی را تامین کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استفاده از این ابزارها می توانیم مشکلات بنگاه های اقتصادی را کاهش دهیم. 

دکتر میدری در پایان گفت: با همکاری شبکه بانکی به ویژه بانک رفاه کارگران می توانیم حرکت چرخ های تولید را شتاب بخشیم و خدمات مناسبی به کارگران و بازنشستگان ارائه دهیم.

دکتر للـه‌گانی نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر تلاش کرده از طریق طراحی و ارائه خدمات نوین تامین مالی، نوآوری در بانکداری دیجیتال و تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان به سهم خود در مسیر حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی گام بردارد. سامانه های SCF و رفاه کار و پلتفرم وایب نیز با همین هدف ارائه شده‌اند.

وی به سامانه "تامین مالی زنجیره تولید" اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راه‌اندازی شده است و مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق مراجعه به این سامانه(https://scf.rb24.ir) نسبت به ثبت درخواست خود از جمله صدور اوراق گام، برات الکترونیک و... به صورت الکترونیک اقدام کنند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به پلتفرم خرید و فروش اعتباری "وایب" گفت: این خدمت از یک سو از طریق بسترسازی تجارت الکترونیک این امکان را به فروشندگان اینترنتی می‌دهد که محصولات و خدمات خود را به راحتی و با هزینه کم به مشتریان عرضه کنند و از سوی دیگر با ارائه راهکار پرداخت اعتباری، قدرت خرید مشتریان را افزایش داده تا کالای مورد نظر خود را به راحتی و به صورت اقساطی خریداری کنند. 

وی افزود: این پلتفرم (https://vibe.ir) با اتکا به اعتبار مالی و معنوی خود و با هدف خلق تجربه‌ای یکپارچه، هوشمند و بی‌نظیر برای خرید آنلاین طراحی شده است. تجربه‌ استفاده از یک موتور جست‌وجوی پیشرفته خرید که دارای دسترسی گسترده به فروشگاه‌های اینترنتی معتبر است و امکان مقایسه آسان و هم‌زمان محصولات تعداد زیادی از فروشگاه‌های معتبر کشور و انتخاب بهترین گزینه خرید را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.  

دکتر للـه‌گانی در پایان گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد از طریق توسعه همکاری‌های متقابل با بنگاه‌های اقتصادی نسبت به ارائه محصولات نوین تامین مالی ویژه هر واحد تولیدی اقدام کند. 

