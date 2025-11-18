تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار خود برابر کیپورد و ازبکستان در تورنمنت چهارجانبه العین، در به ثمر رساندن گل ناکام بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سهشنبه) در فینال تورنمنت چهارجانبه امارات، با قضاوت عادل النقبی داور اماراتی، در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین به مصاف هم رفتند.
دو تیم در شرایطی برابر هم قرار گرفتند که ایران در بازی نخست موفق شد در ضربات پنالتی از سد کیپورد بگذرد و در سمت مقابل، ازبکها با درخشش اوستون اورونوف توانستند تیم ملی مصر را با ستارههایی، چون محمد صلاح و عمر مرموش، با دو گل شکست دهند.
تیم ملی فوتبال ایران که در ۵ مسابقه پیاپی اخیرش مقابل ازبکستان (تا پیش از بازی امشب) هیچ بردی به دست نیاورده و حاصل این تقابلها، ۴ تساوی پیاپی و یک شکست در فینال تورنمنت کافا در شهریورماه امسال بوده، هدفی جز کسب برتری، قهرمانی در تورنمنت العین و در واقع بهبود آمار برابر حریف نداشت.
بازی با مالکیت تیم ایران شروع شد ولی با گذشت ۱۵ دقیقه، تیم ازبکستان بود که چند موقعیت جدی ایجاد کرد. اشتباهات فردی بازیکنان ایران به راحتی به بازیکنان ازبک از جمله اورونوف اجازه داد تا موقعیت ایجاد کنند. از اواسط نیمه، بازیکنان ایران با پرس از جلوی زمین، به دروازه نعمتاف نزدیک شدند و موقعیتهای نصف و نیمهای به خصوص از روی چند کرنر به دست آوردند، اما در نهایت توپی از خط دروازهها رد نشد و دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. یکی از اتفاقات مهم نیمه نخست بازی، مصدومیت سعید عزتاللهی، هافبک تیم ملی در دقایق آغازین بازی بود. او در دقیقه ۱۰ جای خود را به محمد قربانی داد.
نیمه دوم با یک تغییر در ترکیب تیم ملی همراه و امید نورافکن جای هاشمنژاد وارد زمین شد. در این نیمه، شرایط تغییر کرد و شاگردان قلعه نویی از همان دقایق ابتدایی بازی بهتری ارائه دادند و بیشتر از حریف صاحب توپ و میدان بودند. گرچه شاگردان قلعه نویی در خلق موقعیت جدی روی دروازه حریف ناکام بودند و بازی در این دقایق چندان جذاب و زیبا نبود تا اینکه اشتباه مدافعان ازبک و توپ ربایی علیپور باعث اخراج خوسانوف مدافع منچسترسیتی در دقیقه ۷۰ شد. با هدیهای که مدافعان حریف به تیم ملی دادند، انتظار میرفت که حملات شاگردان قلعه نویی افزایش یابد. گرچه بازیکنان تیم ملی مالکیت توپ را از آن خود داشتند و در یکی دو صحنه هم به دروازه حریف نزدیک شدند، اما در نهایت توپی از خط دروازهها عبور نکرد.
ترکیب ابتدایی دو تیم
ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، سیدمجید حسینی، شجاع خلیلزاده، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی (۱۰ - محمد قربانی)، سامان قدوس، مهدی هاشمنژاد، مهدی طارمی، امیرحسین حسینزاده و علی علیپور.
سرمربی: امیر قلعهنویی
ترکیب ازبکستان: عبدوالخید نعمتاُف، عبدالقادر خوسانوف، فرخ سایفییِف، عبدالله عبداللهاف، اوتابک شوکوروف، عادلجان خامروبکوف، عزیزجان گانییِف، شِرزُد نصراللهاف، خسنالدین علیکولوف، اوستون اورونوف و الدور شومورودوف.
سرمربی: فابیو کاناوارو