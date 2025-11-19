میلی صفحه خبر لوگو بالا
فواید پتوی سنگین برای خواب

خواب با پتوی سنگین فواید بسیاری دارد که باعث می شود خوابی لذت بخش و دلچسبی را تجربه کنیدو با خواب به درمان بیماری هایی در بدن کمک کنید.
فواید پتوی سنگین برای خواب

اگر به صحبت های مادر بزرگها دقت کرده باشید همیشه هنگام خواب استفاده از پتوی سنگین را پیشنهاد می کنند ، ولی چرا؟ چه خاصیتی در استفاده از پتوی این چنینی برای خواب شبانه وجود دارد؟ آیا تا به حال شده که دل تان بخواهد زیر پتو بروید و از ترس های هنگام خواب خلاص شوید؟ تصور کنید که کمی احساس ترس و وحشت هنگام خواب به سراغ شما آمده اما مجبورید که احساس امنیت و راحتی را حفظ کنید زیرا وقت زیادی برای خواب باقی نمانده است.


به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ اگر به صحبت های مادر بزرگها دقت کرده باشید همیشه هنگام خواب استفاده از پتوی سنگین را پیشنهاد می کنند ، ولی چرا؟ چه خاصیتی در استفاده از پتوی این چنینی برای خواب شبانه وجود دارد؟ آیا تا به حال شده که دل تان بخواهد زیر پتو بروید و از ترس های هنگام خواب خلاص شوید؟ تصور کنید که کمی احساس ترس و وحشت هنگام خواب به سراغ شما آمده اما مجبورید که احساس امنیت و راحتی را حفظ کنید زیرا وقت زیادی برای خواب باقی نمانده است.


بررسی دقیق تر فواید خواب با پتوی سنگی


چنانچه بخش سلامت نمناک مختصر توضیح داد امروزه تعداد کسانی که از بی خوابی، خستگی، افسردگی، ناراحتی، عصبانیت و استرس رنج می برند کم نیستند، به همین منظور برای جلوگیری از بروز مشکلات در درازمدت بهتر است که آرامش و راحتی در شب داشته باشید که کیفیت خواب برای بسیاری از بیماری ها داروی مناسبی است. در ادامه به توضیح بیشتر هریک از این موارد پرداخته ایم.

1. بهبود بی خوابی

بی خوابی یکی از اختلالات افراد هنگام خواب می باشد و به این گونه است که افراد به سختی به خواب می روند. برای اینکه عملکرد ذهنی مناسب خود را حفظ کنیم، نیاز داریم که 6 تا 9 ساعت در شبانه روز بخوابیم و متاسفانه بیماران مبتلا به اختلال خواب به طور میانگین دو تا سه ساعت می خوابند.

یک پتوی سنگین می تواند فشار زیادی را به بدن وارد کند که خودش محرکی برای خوابیدن می باشد و گاهی اوقات این فشار می تواند به ارگان های عصبی وارد شود و آن ها را مربوط به تولید سروتونین کند که یک ماده سمی برای منظم سازی خواب فرد می باشد.

2. کاهش اضطراب

اختلالات استرسی تقریباً روی 40 میلیون از افراد دنیا تأثیر گذاشته است. برای همین استرس عامل بیماری های ذهنی می باشد و ترس و وحشت نیز می تواند خواب افراد را به هم بریزد و باعث موضوعاتی مثل سردرد و افسردگی نیز بشود.

کورتیزول هورمونی است که از غده های آدرنالین ترشح می شود و این هورمون مسئول مبارزه با واکنش های استرسی می باشد و همچنین یکی از هورمون های اولیه استرس است که سطح بالای آن می تواند جریان خون را افزایش دهد اما پتو های سنگین به دلیل فشاری که به بدن وارد می کنند، می تواند سطح کورتیزول بدن را کاهش دهند.


3. بهبود علائم سندروم پای بی قرار

هیچ چیز سخت تر از این نیست که هنگام خواب سندروم پای بیقرار به سراغ شما بیاید. این بیماری معمولاً افراد را بیش از حد کلافه می کند و بیشتر هم شب ها اتفاق می افتد و می تواند باعث بی خوابی در فرد شود و فشار پتوی سنگین روی پا می تواند این سندروم را آرام کند و باعث شود زودتر بخوابید.

4. افزایش حوصله

سروتونین ماده ای است که خواب را منظم می کند و مواد شیمیایی دیگری نیز بر روی حالت و حوصله شما تاثیرگذار هستند. سطح پایین سروتونین با افسردگی در ارتباط است و همچنین ممکن است با افسردگی و دیگر بیماری های زیادی در ارتباط باشد و ثابت شده است که فشار از پتو های سنگین می تواند سطح سروتونین را افزایش دهد و کورتیزول را پایین بیاورد.

5. کمک به مدیریت OCD

بیماری OCD یک نوع اختلال اضطرابی می باشد که از هر 40 جوان یک نفر را مبتلا می کند و از هر 200 کودک یک نفر احتمال ابتلا با آن را خواهد داشت و این اختلال باعث می شود که فرد افکار و رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشان دهد که یک بیماری ذهنی محسوب می شود زیرا به دلیل به هم خوردن تعادل مواد شیمیایی و سطح پایین سروتونین رخ می دهد و همانطور که قبلاً گفتیم فشار وارد شده از پتوی سنگین می تواند سطح سروتونین را افزایش دهد و شدت این اختلال را نیز بهبود ببخشد.

6. آرام کردن بدن

اگر به دنبال راهی برای فرار از واقعیت هستید یا می خواهید تصویری را از ذهنتان پاک کنید و فقط مدت زمانی را از استراحت لذت ببرید، بهترین راه این است که از یک پتوی سنگین استفاده کنید. پتوی سنگین به سرعت سطح سروتونین و دوپامین را بالا می برد و باعث می شود که با حس آرامش بیشتری به خواب بروید.

7. افزایش کیفیت خواب

ملاتونین هورمونی است که خواب شما را بهبود می بخشد و به خواب منظم افراد کمک می کند. ملاتونین همچنین با سروتونین در ارتباط است و می توان این دو هورمون را برای ارتقاء بهبود کیفیت خواب نام برد و افزایش سروتونین باعث افزایش ملاتونین می شود و چیزی که در نتیجه آن باید جستجو کرد، یک خواب راحت با پتوی سنگین می باشد.

8. افزایش تمرکز

معمولاً به دانش آموزانی که سر کلاس تمرکز کافی ندارند، توصیه می شود که از لباس های سنگین تر استفاده کنند. این کار باعث می شود که فشار بیشتری به اعضای بدن وارد شود و سیستم های مغزی آن ها فعال شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که با پوشیدن لباس های سنگین تر تمرکز بیشتری خواهید داشت و به همین دلیل استفاده از پتوی سنگین نیز می تواند تمرکز را افزایش دهد.

9. کاهش استرس

همانطور که قبلاً گفتیم، فشار وارد شده به بدن می تواند هورمون های سرطانی را آزاد کند و هورمون کورتیزول را کاهش دهد . تاثیر سروتونین بر روی بدن این است که باعث افزایش آرامش شده و کورتیزول همچنین به عنوان هورمون استرس، در نتیجه استفاده از پتوی سنگین کاهش پیدا می کند .

10. تداعی شدن حس بغل کردن و آرامش


پتو های معمولی این حس را به شما نخواهند داد اما زمانی که یک پتوی سنگین را استفاده کنید، احساس می کنید که انگار فردی مثل مادر خود را در آغوش گرفته اید و با این حس هورمون اکسی توسین در بدن شما تولید می شود که هورمونی است که قند خون را پایین می آورد و ضربان قلب را کاهش می دهد و باعث ریلکس کردن افراد و شاد شدن آن ها می شود؟ آیا می دانستید که پتوی سنگین می توانید تمام این کارها را انجام دهد ؟
 بسیاری از مردم زیر پتوی سنگین آرامش و راحتی بیشتری دارند.
 عده ای بر این باورند که پتوی سنگین عصبانیت، افسردگی، استرس و بیخوابی را کاهش می دهد و کیفیت خواب و عملکرد بالا تنه را بالا می برد.
 آیا خواب دشواری در شب دارید ؟ آیا دائما در رختخواب می چرخید و نا آرام هستید؟ آیا در طول شب از خواب بیدار می شوید؟ شاید پتوی سنگین به سرعت خواب کمک کند. بعضی مطالعات نشان می دهد پتوی سنگین چون گرمای زیادی ایجاد می کند به آرامش اعصاب نیز کمک می کند.
 گاهی اوقات ذهن درگیری هایی دارد که حتی وقتی به رختخواب می روید متوقف نمی شود، پتوی سنگین کمک می کند سیگنال هایی به مغز برسد که ذهن آرام شود. پتوی سنگین به کاهش سر و صدای ذهن کمک می کند.
 پتوی سنگین چون به تولید سروتونین و دوپامین کمک می کند تاثیرات مثبتی را روی آرامش می گذارد.
 احساس امنیتی که زیر پتوی سنگین دارید واقعاً خوب است و همچنین گرما، راحتی از فواید خواب راحت است.

