روز «سرخ» بازار طلا و ارز؛ سکه اندکی گران شد

طلا، سکه و دلار بازار معاملات صبح امروز را با کاهش قیمت‌ها آغاز کردند؛ اما در بازار عصر طلا و سکه اندکی افزایش قیمت از خود نشان دادند ولی دلار باز هم کاهش یافت.

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۰ هزارتومان کاهش و با نرخ ۱۱ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با ۲۱۰ هزارتومان افزایش، ۱۱۶ میلیون و ۴۶۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۱۰۰ هزارتومان کاهش، ۱۰۹ میلیون و ۹۱۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شدند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۶۰ میلیون و ۲۴۰ هزارتومان و ۳۴ میلیون و ۴۴۰ هزارتومان تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ دلار در بازار ارز

«دلار»، طبق اعلام شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، ۱۱۲.۳۴۰ تومان معامله شد.