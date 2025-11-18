روز «سرخ» بازار طلا و ارز؛ سکه اندکی گران شد

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۰ هزارتومان کاهش و با نرخ ۱۱ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با ۲۱۰ هزارتومان افزایش، ۱۱۶ میلیون و ۴۶۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۱۰۰ هزارتومان کاهش، ۱۰۹ میلیون و ۹۱۰ هزارتومان قیمتگذاری شدند.
نیمسکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۶۰ میلیون و ۲۴۰ هزارتومان و ۳۴ میلیون و ۴۴۰ هزارتومان تومان در تابلو اعلان قیمتها نمایان شدند.
قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نرخ دلار در بازار ارز
«دلار»، طبق اعلام شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز، ۱۱۲.۳۴۰ تومان معامله شد.