میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روز «سرخ» بازار طلا و ارز؛ سکه اندکی گران شد

طلا، سکه و دلار بازار معاملات صبح امروز را با کاهش قیمت‌ها آغاز کردند؛ اما در بازار عصر طلا و سکه اندکی افزایش قیمت از خود نشان دادند ولی دلار باز هم کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۵۴
| |
275 بازدید

روز «سرخ» بازار طلا و ارز؛ سکه اندکی گران شد

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۰ هزارتومان کاهش و با نرخ ۱۱ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با ۲۱۰ هزارتومان افزایش، ۱۱۶ میلیون و ۴۶۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۱۰۰ هزارتومان کاهش، ۱۰۹ میلیون و ۹۱۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شدند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۶۰ میلیون و ۲۴۰ هزارتومان و ۳۴ میلیون و ۴۴۰ هزارتومان تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ دلار در بازار ارز

«دلار»، طبق اعلام شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، ۱۱۲.۳۴۰ تومان معامله شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا قیمت طلا سکه قیمت سکه سکه امامی ربع سکه
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان
اعلام زمان حراج اصلی پیش‌فروش سکه
قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۲۵ آبان
قیمت سکه امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان
فروشندۀ ارزهای تقلبی دستگیر شد
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۶ آبان‌ماه
بمب ساعتی قیمت در بازار سکه و طلا / پرواز قیمت‌ها تا کجا ادامه دار است؟
بالاخره طلا بخریم یا دست نگه داریم؟!
قرار است قیمت طلا تا کجا بالا رود؟
سقوط میلیونی قیمت سکه آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 24 آبان
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول
پیش‌بینی جدید از قیمت طلا تا پایان سال
آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cqI
tabnak.ir/005cqI