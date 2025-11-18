میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط قرمز پزشکیان برای اجرای طرح پزشک خانواده

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت در جریان اجرای طرح پزشک خانواده گفت: خط قرمز بنده برای اجرای این طرح یکی پرهیز مطلق از افزایش پرداخت از جیب مردم و دوم رعایت شأن و کرامت مردم و جلوگیری از سرگردانی و سردرگمی برای دریافت خدمات درمان و سلامت است. همچنین ضامن اجرای موفق طرح پزشک خانواده پرداخت متناسب و به‌موقع حقوق و مزایای ارائه‌دهندگان خدمت در این طرح است.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۴۲
| |
292 بازدید
خط قرمز پزشکیان برای اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اقدامات انجام شده در راستای آغاز اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و نیز تمهیدات لازم برای اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر این طرح به شکل کامل، پیش از ظهر امروز - سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - در جلسه‌ای به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیران مرتبط از وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پیرو دستور رئیس جمهور در جلسه ۲ هفته قبل در ۱۳ آبان، گزارش مبسوطی از داده‌های نظام سلامت، از جمله تعداد مراجعین سرپایی، کلینیکی و جراحی، متوسط سرانه هزینه‌های هر بخش، تعداد پزشکان عمومی و متخصص، تعداد مراکز درمانی اعم از خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز و تجهیزات کلینیکی و تشخیصی، نحوه توزیع و تخصیص منابع و دیگر اجزای مرتبط نظام سلامت ارائه شد که دکتر پزشکیان با توجه به آشنایی با مسائل این بخش، اطلاعات این گزارش را به دقت به چالش کشید و مقرر شد داده‌های تکمیلی برخی بخش‌ها برای جلسه بعدی تهیه شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از آغاز اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در ۶۴ شبکه نظام سلامت و داشبورد مدیریتی آن ارائه شد که حاکی از آمادگی مطلوب، به خصوص در بخش زیرساخت‌های الکترونیکی، برای گسترش پوشش اجرای طرح نظام ارجاع بود.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر ضرورت ملاحظه و جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت اظهار داشت: خط قرمز بنده برای اجرای این طرح یکی پرهیز مطلق از افزایش پرداخت از جیب مردم و دوم رعایت شأن و کرامت مردم و جلوگیری از سرگردانی و سردرگمی برای دریافت خدمات درمان و سلامت است.

پزشکیان نکته مهم دیگر و به تعبیری ضامن اجرای موفق طرح پزشک خانواده را پرداخت متناسب و به‌موقع حقوق و مزایای ارائه‌دهندگان خدمت در این طرح عنوان و تصریح کرد: به اعتبار حضور و فعالیت طولانی در ساختار نظام سلامت و درمان، از قبل به این نتیجه رسیده بودم که در این بخش کمبود منابع نداریم، بلکه توزیع منابع به شکل صحیح صورت نمی‌گیرد. با این وجود گزارشی که امروز از داده‌های نظام سلامت ارائه شد نیز این گزاره را تایید کرد.

رئیس جمهور افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت به ساخت و توسعه ساختمان و خرید تجهیزات اختصاص می‌یابد که به دلیل توزیع نامناسب، اساسا بهره‌وری آنها نیز بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. این در حالی است که اگر این منابع به شکل متناسب به ارائه‌دهندگان خدمت در نظام ارجاع تخصیص یابد، شاهد ارتقای کیفیت چشمگیر خدمات آنها و نیز ارتقای بهره‌وری از تجهیزات و مراکز درمانی موجود خواهیم بود.

پزشکیان همچنین بر اهمیت نظارت دقیق بر کیفیت اجرای طرح پزشک خانواده و خدمات ارائه شده در آن تاکید کرد و گفت: مراکزی که تحت پوشش این طرح فعالیت می‌کنند، چه در یک روستای کوچک و چه در مرکز یک استان، باید در هر زمان به سهولت در دسترس دریافت کنندگان خدمات باشند و وضعیت فعلی که بعضا در یک خانه بهداشت فقط از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر شاهد حضور پزشک هستیم نیز باید سامان یابد.

رئیس جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به ویژه هوش مصنوعی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات در نظام سلامت نیز تاکید و خاطرنشان کرد: استفاده از امکانات و ابزارهای جدید می‌تواند علاوه بر گسترش کمی و افزایش کیفی ارائه خدمات، باعث مدیریت هزینه‌ها نیز بشود و منابع صرفه‌جویی شده هم می‌تواند مجددا برای ارتقای کیفی خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور پزشک خانواده نظام سلامت هزینه درمان
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشک خانواده خود را می شناسید؟! / نسخه ای که با توقف سهمیه پزشکی پیچیده می شود
سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان کاهش می‌باید
افزایش تعرفه‌ها؛ نسخه جدید وزیر بهداشت
نظامِ سلامت به روایت «کامرانِ» دور از سیاست/ نه سوپرمن می‌خواهیم نه سوپر انقلابی/احساس تکلیف نخواهم کرد
پزشکیان: شرایط فعلی جامعه زیبنده مردم ما نیست
باز هم پشت «پزشک خانواده» خالی شد
پزشکیان: خبرهای خوبی در زمینه سلامت و ناترازی‌ها داریم
تعار‌ض منافع پزشکان مانع کاهش هزینه‌های درمان
افزایش پرداختی مردم بابت درمان
از مفهوم واقعی پزشک خانواده فاصله داریم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cq6
tabnak.ir/005cq6