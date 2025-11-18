میلی صفحه خبر لوگو بالا
سوء‌قصد به روحانی برجسته سیستانی

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا صیادی فعال حوزه محرومیت‌زدایی و مبارزه با مواد مخدر در حاشیه شهر زابل مورد سوءقصد قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۴۱
| |
687 بازدید

سوء‌قصد به روحانی برجسته سیستانی

 به گزارش تابناک به نقل از مهر، حجت الاسلام رضا صیادی فعال حوزه محرومیت زدایی و مبارزه با مواد مخدر ظهر سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در حاشیه شهر زابل مورد سو قصد قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع، هنگام عبور این روحانی جهادگر از مسیر کمربندی آیت‌الله سیستانی زابل، دو موتورسوار با صحنه‌سازی تصادف ساختگی، او را متوقف کرده و در ادامه چند نفر دیگر که از پیش در کمین بودند، به وی حمله‌ور شدند.

این منبع افزود: در پی این حادثه، وی دچار جراحات شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

وی تأکید کرد: مهاجمان پس از ضرب‌وشتم هیچ وسیله شخصی‌ای از وی را با خود نبرده‌اند و به‌نظر می‌رسد هدف اصلی حادثه، صرفاً سوءقصد، ترساندن و ضربه به شخصیت اجتماعی و مردمی این روحانی بوده است.

برخی منابع محلی احتمال داده‌اند که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وی در محلات آسیب‌پذیر در راستای مقابله با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی موجب نارضایتی برخی افراد سودجو شده باشد.

سیستان و بلوچستان زابل سوء قصد روحانی مبارزه با مواد مخدر مبارزه با اعتیاد ضرب و جرح
