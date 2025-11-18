میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
با الهام از انتقام‌جویان؛

رئال مادرید هوادارانش را غافلگیر کرد!

پیراهن جدید رئال مادرید با طرح ثور از گروه انتقام‌جویان تولید شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۳۵
| |
810 بازدید

شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران

رئال مادرید کیت جدیدش برای فصل ۲۶-۲۰۲۵ را رونمایی کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ این باشگاه لباس‌های جدید تمرینی‌اش را معرفی کرده است، مجموعه‌ای که قطعاً بسیاری از هواداران رئال مادرید و همچنین علاقمندان به دنیای مارول را بسیار خوشحال خواهد کرد. این اقدامی درخشان از سوی آدیداس، حامی رسمی پیراهن این باشگاه، با ادای احترام به دنیای مارول است که در آن ثور نقش اصلی را بر عهده دارد.

خدای تندر، یکی از قدرتمندترین اعضای گروه مارول در مجموعه فیلم‌ها انتقام جویان، الهام‌بخش کیت جدید تمرینی رئال مادرید است. پیراهن و سوییشرت‌ها با رنگ‌های مشکی و سفید همراه با افکت‌های رعد و برق نارنجی رنگ طراحی شده‌اند و در حال حاضر در سایت رسمی رئال مادرید برای خرید در دسترس هستند.
 
این رنگ‌ها در تیشرت‌ها، سوییشرت‌ها، شلوار‌های بلند و کوتاه و پیراهن‌های قبل از مسابقه نیز دیده می‌شوند و در اندازه‌های مخصوص کودکان نیز عرضه شده‌اند تا هواداران بیشتری توانایی استفاده از آن را داشته باشند و سود بیشتری به این باشگاه تعلق بگیرد.
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
هنوز مشخص نیست این تیم چه زمانی استفاده از این لباس‌ها را آغاز خواهد کرد، اما هواداران می‌توانند همین حالا آنها را با قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۱۱۰ یورو از فروشگاه‌های رئال مادرید تهیه کنند.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئال‌مادرید الکلاسیکو بارسلونا
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خرازی: ایران آماده بررسی طرح مشترک مسکو و پکن است
اتباع هندی برای سفر به ایران دوباره ویزا بگیرند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpz
tabnak.ir/005cpz