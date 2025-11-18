رئال مادرید هوادارانش را غافلگیر کرد!

رئال مادرید کیت جدیدش برای فصل ۲۶-۲۰۲۵ را رونمایی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ این باشگاه لباسهای جدید تمرینیاش را معرفی کرده است، مجموعهای که قطعاً بسیاری از هواداران رئال مادرید و همچنین علاقمندان به دنیای مارول را بسیار خوشحال خواهد کرد. این اقدامی درخشان از سوی آدیداس، حامی رسمی پیراهن این باشگاه، با ادای احترام به دنیای مارول است که در آن ثور نقش اصلی را بر عهده دارد.
خدای تندر، یکی از قدرتمندترین اعضای گروه مارول در مجموعه فیلمها انتقام جویان، الهامبخش کیت جدید تمرینی رئال مادرید است. پیراهن و سوییشرتها با رنگهای مشکی و سفید همراه با افکتهای رعد و برق نارنجی رنگ طراحی شدهاند و در حال حاضر در سایت رسمی رئال مادرید برای خرید در دسترس هستند.
این رنگها در تیشرتها، سوییشرتها، شلوارهای بلند و کوتاه و پیراهنهای قبل از مسابقه نیز دیده میشوند و در اندازههای مخصوص کودکان نیز عرضه شدهاند تا هواداران بیشتری توانایی استفاده از آن را داشته باشند و سود بیشتری به این باشگاه تعلق بگیرد.
هنوز مشخص نیست این تیم چه زمانی استفاده از این لباسها را آغاز خواهد کرد، اما هواداران میتوانند همین حالا آنها را با قیمتهایی بین ۴۰ تا ۱۱۰ یورو از فروشگاههای رئال مادرید تهیه کنند.