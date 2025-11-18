عملیات استشهادی در قدس اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند تعدادی شهرک‌نشین، بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، با یک خودرو در چهارراه «گوش عتصیون» در جنوب قدس اشغالی زیر گرفته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، سپس دو جوان فلسطینی با سلاح سرد به شهرک‌نشینان موجود در چهارراه حمله کردند. منابع اسرائیلی می‌گویند نیرو‌های اسرائیلی به سمت مجریان این عملیات آتش گشوده‌اند و اطلاعات بیشتری درباره وضعیت و هویت آنها در دست نیست. گزارش‌های حاکی از آن است که در پی این عملیات، یک شهرک‌نشین اسرائیلی کشته شده و دست‌کم پنج تن دیگر مجروح شده‌اند که حال یکی از آنها خطرناک توصیف شده است.