به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رسانههای آلمانی گزارش دادند که بمبافکنهای استراتژیک «بی۵۲» آمریکا در حال انجام پروازهای آموزشی در حریم هوایی شمال آلمان هستند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، هواپیماهای آمریکایی از اواسط هفته گذشته تقریباً هر روز بر فراز شلسویگ - هولشتاین و مکلنبورگ - فورپومرن پرواز کردهاند.
این تمرینها بخشی از رزمایش نظامی نیروی ویژه بمبافکن اروپا موسوم به «۲۶-۱» است که آمریکا از پایگاه خود در مورن دلا فرونترا اسپانیا انجام میدهد. اطلاعات مربوط به سلاحهایی که این هواپیماها را حمل میکنند محرمانه است.
یک سخنگوی ارتش آمریکا به روزنامه بیلد گفت که هدف از این رزمایش افزایش انعطافپذیری و هماهنگی بین متحدان است. لیتوانی، سوئد و فنلاند دیگر کشورهای شرکت کننده در این رزمایش هستند.
طبق گزارشها، اولین ماموریت بمبافکن «بی۵۲» با سوختگیری هوایی حدود هشت ساعت طول کشید که طی آن، هواپیما به مرز فنلاند با روسیه رسید.
فرماندهی ارتش آمریکا در آلاسکا اوایل آبان ماه اعلام کرده بود که به تازگی بمبافکنهایی را بر فراز آبهای اطراف جزایر دورافتاده آلاسکا، در نزدیکی مرزهای روسیه، به پرواز درآورده است تا توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات دریایی به خاک ایالات متحده را نشان دهد.
این عملیات در شرایطی انجام شد که تنشها میان واشنگتن و مسکو افزایش یافته و دولت آمریکا به تازگی تحریمهای جدیدی علیه روسیه اعمال کرده تا فشار برای رسیدن به آتشبس در اوکراین را افزایش دهد.