میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رزمایش بمب‌افکن‌های«بی۵۲» آمریکا بر فراز آلمان

رسانه های آلمانی گزارش دادند که بمب‌افکن‌های استراتژیک «بی۵۲» آمریکا در حال انجام پروازهای آموزشی در حریم هوایی شمال آلمان هستند.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۱۰
| |
503 بازدید
رزمایش بمب‌افکن‌های«بی۵۲» آمریکا بر فراز آلمان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که بمب‌افکن‌های استراتژیک «بی۵۲» آمریکا در حال انجام پرواز‌های آموزشی در حریم هوایی شمال آلمان هستند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هواپیما‌های آمریکایی از اواسط هفته گذشته تقریباً هر روز بر فراز شلسویگ - هولشتاین و مکلنبورگ - فورپومرن پرواز کرده‌اند.

این تمرین‌ها بخشی از رزمایش نظامی نیروی ویژه بمب‌افکن اروپا موسوم به «۲۶-۱» است که آمریکا از پایگاه خود در مورن دلا فرونترا اسپانیا انجام می‌دهد. اطلاعات مربوط به سلاح‌هایی که این هواپیما‌ها را حمل می‌کنند محرمانه است.

یک سخنگوی ارتش آمریکا به روزنامه بیلد گفت که هدف از این رزمایش افزایش انعطاف‌پذیری و هماهنگی بین متحدان است. لیتوانی، سوئد و فنلاند دیگر کشور‌های شرکت کننده در این رزمایش هستند.

طبق گزارش‌ها، اولین ماموریت بمب‌افکن «بی۵۲» با سوخت‌گیری هوایی حدود هشت ساعت طول کشید که طی آن، هواپیما به مرز فنلاند با روسیه رسید.

فرماندهی ارتش آمریکا در آلاسکا اوایل آبان ماه اعلام کرده بود که به تازگی بمب‌افکن‌هایی را بر فراز آب‌های اطراف جزایر دورافتاده آلاسکا، در نزدیکی مرز‌های روسیه، به پرواز درآورده است تا توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات دریایی به خاک ایالات متحده را نشان دهد.

این عملیات در شرایطی انجام شد که تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو افزایش یافته و دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرده تا فشار برای رسیدن به آتش‌بس در اوکراین را افزایش دهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بمب افکن آمریکا رزمایش آلمان حریم هوایی مسکو آلاسکا
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط مادورو برای گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا
«مذاکرهِ غیر مستقیمِ مسلح» با آمریکا!
عارف: حمله اسرائیل به ایران جنایت جنگی است
ترامپ میزبان بن سلمان در کاخ سفید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۴ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpa
tabnak.ir/005cpa