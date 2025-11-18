کنفرانس معتبر NeurIPS 2025 از ۱۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سن دیگو، ایالات متحده برگزار خواهد شد و محققان، مهندسان و رهبران صنعت گرد هم می‌آیند تا تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را به نمایش بگذارند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، کنفرانس NeurIPS (Neural Information Processing Systems) 2025 یکی از معتبرترین گردهمایی‌های علمی و صنعتی در حوزه هوش مصنوعی است که از ۱۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سن دیگو برگزار می‌شود. این رویداد محققان، دانشمندان داده، مهندسان و سیاست‌گذاران را گرد هم می‌آورد تا درباره آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بحث کنند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان می‌توانند تازه‌ترین مقالات و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی، هوش مصنوعی مولد و یادگیری تقویتی را مشاهده کنند. همچنین کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی به بررسی چالش‌های فنی، اخلاقی و قانونی این فناوری اختصاص دارد.

NeurIPS به‌خاطر ترکیب تحقیقات علمی پایه و کاربردهای صنعتی شناخته شده است و سخنرانی‌های کلیدی، جلسات پرسش و پاسخ و پنل‌های تخصصی درباره آینده هوش مصنوعی برگزار می‌کند. این فرصتی است تا شرکت‌ها آخرین الگوریتم‌ها، مدل‌ها و دستاوردهای خود را معرفی کرده و با پژوهشگران و سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کنند.

با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در صنعت و اقتصاد جهانی، این کنفرانس می‌تواند نقطه عطفی برای شکل‌دهی سیاست‌ها، توسعه فناوری و اشتغال در حوزه آ‌ی‌ای باشد.