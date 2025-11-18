میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

NeurIPS 2025 در آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود: گردهمایی بزرگ هوش مصنوعی در سن دیگو

کنفرانس معتبر NeurIPS 2025 از ۱۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سن دیگو، ایالات متحده برگزار خواهد شد و محققان، مهندسان و رهبران صنعت گرد هم می‌آیند تا تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را به نمایش بگذارند.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۰۷
| |
271 بازدید

NeurIPS 2025 در آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود: گردهمایی بزرگ هوش مصنوعی در سن دیگو

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، کنفرانس NeurIPS (Neural Information Processing Systems) 2025 یکی از معتبرترین گردهمایی‌های علمی و صنعتی در حوزه هوش مصنوعی است که از ۱۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سن دیگو برگزار می‌شود. این رویداد محققان، دانشمندان داده، مهندسان و سیاست‌گذاران را گرد هم می‌آورد تا درباره آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بحث کنند. 

در این دوره، شرکت‌کنندگان می‌توانند تازه‌ترین مقالات و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی، هوش مصنوعی مولد و یادگیری تقویتی را مشاهده کنند. همچنین کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی به بررسی چالش‌های فنی، اخلاقی و قانونی این فناوری اختصاص دارد.

NeurIPS به‌خاطر ترکیب تحقیقات علمی پایه و کاربردهای صنعتی شناخته شده است و سخنرانی‌های کلیدی، جلسات پرسش و پاسخ و پنل‌های تخصصی درباره آینده هوش مصنوعی برگزار می‌کند. این فرصتی است تا شرکت‌ها آخرین الگوریتم‌ها، مدل‌ها و دستاوردهای خود را معرفی کرده و با پژوهشگران و سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کنند.

با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در صنعت و اقتصاد جهانی، این کنفرانس می‌تواند نقطه عطفی برای شکل‌دهی سیاست‌ها، توسعه فناوری و اشتغال در حوزه آ‌ی‌ای باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رویداد فناوری علمی
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختصاص ۹۲۰ میلیون یوروی اتحادیه اروپا به اینفینیون برای ساخت کارخانه تراشه در درِسنِدن
مایکروسافت و انویدیا مرکز نوآوری آ‌ی‌ای خودران در بریتانیا راه‌اندازی کردند / آیا این نقطه عطف بعدی هوش مصنوعی است؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۴ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpX
tabnak.ir/005cpX