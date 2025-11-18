اختصاص ۹۲۰ میلیون یوروی اتحادیه اروپا به اینفینیون برای ساخت کارخانه تراشه در درِسنِدن

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، کمیسیون اروپا مجوز یک کمک دولتی ۹۲۰ میلیون یورویی از سوی آلمان به شرکت Infineon را داده است تا پروژه «MEGAFAB-DD» در درِسنِدن را کامل کند. این کارخانه قرار است در نهایت تا سال ۲۰۳۱ به ظرفیت کامل برسد و انواع مختلف تراشهها را تولید کند؛ از تراشههای صنعتی و خودرو تا مصرفی.
این سرمایهگذاری بخش مهمی از استراتژی بزرگتر اتحادیه اروپا، موسوم به «European Chips Act» است؛ چارچوبی که با هدف افزایش استقلال فناوری اروپا، کاهش وابستگی به واردات تراشه و تقویت زنجیره عرضه نیمهرسانا طراحی شده است.
در بیانیه کمیسیون آمده که این کارخانه جدید «ظرفیت تولید منعطف» را به اتحادیه اضافه خواهد کرد، و در زمان بحران عرضه تراشه، اولویت سفارشات را در نظر خواهد گرفت تا امنیت تأمین را تقویت کند.
همچنین، این پروژه بخشی از بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ Infineon است: آنها مجموعاً حدود ۳.۵ میلیارد یورو برای ساخت این تأسیسات هزینه خواهند کرد.
از سوی دیگر، منتقدان میگویند که فشار بر اتحادیه اروپا برای افزایش تولید تراشه زیاد است و هدفهای بلندپروازانه در «خودکفایی تکنولوژیک» شاید دستیافتنیترین نباشد.