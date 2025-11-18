دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از دستگیری بیش از ۲۵۰ متهم به جادوگری در سراسر افغانستان خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۲۵۰ نفر به اتهام «جادوگری» و «شعبده‌بازی» در ولایت‌های مختلف افغانستان بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری طلوع در این باره گزارش داد، «سیف‌الاسلام خیبر»، سخنگوی این وزارتخانه تأکید کرده: «این افراد پس از تکمیل تحقیقات و بررسی‌های لازم، به نهادهای قضایی و عدلی تحویل داده خواهند شد تا بر اساس موازین شرع و قوانین جاری به پرونده‌های آنان رسیدگی شود.»

ظاهرا این اقدام در چارچوب اجرای دستورالعژم تاریخ ۱۸ اسد ۱۴۰۲ همین وزارتخانه مبنی بر ممنوعیت کامل فعالیت ساحران و جادوگران در سراسر کشور صورت گرفته است.

در همین حال، برخی از شهروندان کابل با استقبال از این اقدام وزارت امر به معروف، عنوان می کنند که فعالیت این افراد موجب «تفرقه در خانواده‌ها» و «ناامنی فکری» در جامعه می‌شود..