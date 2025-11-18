به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین از اواخر وقت امروز (۲۷ آبان) بهتدریج با افزایش پایداری، سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلایندهها و از فردا شب (۲۸ آبان) تا اواسط هفته آینده کاهش کیفیت هوا و غبار محلی مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۲۸ آبان) صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۲۹ آبان) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.