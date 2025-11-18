میلی صفحه خبر لوگو بالا
هوای تهران آلوده می‌شود

اداره‌ کل هواشناسی استان تهران از کاهش کیفیت هوا از فردا شب (۲۸ آبان) تا اواسط هفته آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۹۵
| |
281 بازدید
هوای تهران آلوده می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از اواخر وقت امروز (۲۷ آبان) به‌تدریج با افزایش پایداری، سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و از فردا شب (۲۸ آبان) تا اواسط هفته آینده کاهش کیفیت هوا و غبار محلی مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۸ آبان) صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی پنج‌شنبه (۲۹ آبان) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

