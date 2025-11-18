میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتباع هندی برای سفر به ایران دوباره ویزا بگیرند

این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از این تسهیلات توسط عناصر جنایتکار در نظر گرفته شده است. از این تاریخ، اتباع هندی دارای گذرنامه‌های عادی برای ورود یا عبور از ایران ملزم به دریافت ویزا خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۹۱
| |
194 بازدید
|
۱
اتباع هندی برای سفر به ایران دوباره ویزا بگیرند

وزارت امور خارجه هند در اطلاعیه‌ای تائید کرد که اجرای مقررات لغو روادید گردشگری برای اتباع هندی به ایران از تاریخ ۲۲ نوامبر (اول آذرماه) به حال تعلیق در می‌آید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه و در اطلاعیه‌ای در رابطه با تعلیق مقررات لغو روادید گردشگری برای اتباع هندی آمده است: توجه دولت به چندین مورد از فریب اتباع هندی برای سفر به ایران با وعده‌های دروغین استخدام یا تضمین انتقال به کشورهای ثالث جلب شده است. این افراد با سوءاستفاده از تسهیلات لغو ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های عادی هندی، برای سفر به ایران فریب خورده بودند. بسیاری از آنها هنگام ورود به ایران برای باج‌گیری ربوده شدند.

وزارت امور خارجه هند افزود: بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران مقررات لغو ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های عادی هندی که از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ به ایران سفر می‌کنند را به حالت تعلیق درآورده است.

این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از این تسهیلات توسط عناصر جنایتکار در نظر گرفته شده است. از این تاریخ، اتباع هندی دارای گذرنامه‌های عادی برای ورود یا عبور از ایران ملزم به دریافت ویزا خواهند بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به همه اتباع هندی که قصد سفر به ایران را دارند، اکیداً توصیه می‌شود هوشیار باشند و از مراجعه به آژانس‌هایی که سفر بدون ویزا یا ترانزیت به کشورهای ثالث از طریق ایران را پیشنهاد می‌دهند، خودداری کنند.

پیش از این، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو در اطلاعیه‌ای از تعلیق اجرای مقررات لغو روادید گردشگری برای اتباع هندی از تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) خبر داده بود.

در اطلاعیه سفارت ایران آمده است: اجرای مقررات لغو ویزای گردشگری یک طرفه برای اتباع هندی دارای گذرنامه عادی در جمهوری اسلامی ایران از تاریخ  ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) به حالت تعلیق درآمده است. از این تاریخ، اتباع هندی دارای گذرنامه عادی برای ورود یا عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران ملزم به اخذ ویزا خواهند بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روادید ویزا ایران هند ویزای گردشگری ویزای هند ویزای ایران سفر به ایران
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انواع ویزای شینگن ؟
سفر به چین آسان تر شد
وزیر خارجه هند دوشنبه به ایران می‌آید
سفر بدون نیاز به ویزا برای ایرانیان
ویزای هند کار دست پرسپولیس‌ داد
تمدید تعلیق صدور روادید برای مهاجران به آمریکا
مشکل ویزای دستیار ایتالیایی استقلال درآستانه حل‌شدن
بایدن به دنبال جذب دانشمندان برجسته روسیه است
زلنسکی: برای روس‌ها شرط دریافت روادید وضع می‌کنیم
ویزای هند ۳۰۰ میلیون تومان آب می‌خورد!
انگلیس در آستانه اخراج یک زوج ایرانی
توییت سفیر ایران در روسیه درباره پروتکل تسهیل ویزا
هزینه عجیب ویزای هندوستان در کاسه پرسپولیس
ابراز نگرانی گوترش از اقدام آمریکا در عدم صدور روادید
دارندگان بلیت جام‌جهانی بدون‌ویزا به روسیه می‌روند
ایران لغو روادید یکطرفه با چین را پذیرفت
لاریجانی: آمریکایی‌ها تخلف کرده‌اند
حذف روادید بین ایران و گرجستان
واکنش برندگان نوبل و سازمان ملل به اقدام اخیر دونالد ترامپ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
بیچاره هندی هاکه الان عزامیگیرن میگن وای وای چقدبدشدحالاچه خاکی به سرمون بریزیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۹۹ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۴ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۳ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpH
tabnak.ir/005cpH