افزایش حقوق بازنشستگان دولتی با لایحه تازه دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر این اساس، از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

طبق اعلام وزیر کار، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای" اجرایی می‌شود.

این تحول ساختاری به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می‌کند.

از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب سازی‌ها است و با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شده تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفته است این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیرو‌های انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

این طرح از سال ۱۳۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود و متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. بر این اساس لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
2
پاسخ
سر خط اشتباه است
با کسر کسورات ار پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان در آینده کسانی که بازنشسته میشوند دریلفتی بیشتری دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
4
پاسخ
عجب نابغه ای است این دولت ! ما میگیم نره اون میگه بدوش ! این چه دردی از 25 میلیون بازنشسته کنونی دوا میکند !؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
بیست و پنج میلیون رو بازنشسته رو بر اساس کدوم آمار و چه مرجعی گفتی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
این چه دردی از کارکنان فعلی درمان می کند!؟؟؟؟؟
در تامین اجتماعی از همه چیز کسورات کم می شودولی وقتی برای شما حقوق تعیین می کنند ولی در محاسبه حقوق بعد از چند سال که در آمد شما رشد نداشت می بینید این موارد حساب نمی شود.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
2
پاسخ
اگه دریافتی من بازنشسته لیسانس با آبدارچی رییس محترم بانک مرکزی یا وزیر محترم نفت یکی بشه قول می دم برای ریاست جمهوری مجدد آقای پزشکیان در سال 1406 حدود 180 میلیون رای جمع کنم ... می رم تمام کشور شرق و غرب رای جمع می کنم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
2
1
پاسخ
انصافا طرح خوبی است اگز دولت یک لایحه درست درمان داده باشد همین لایحه است ...متاسفانه در گذشته کارکنان دولت دو دسته بودند عده ای که قانون خاص هستند مشمول این کسورات بودند و دستکاههای تابع قانون خدمات کشوری مشمول این کسورات نمیشد و تبعیض آشکار بود ...درود بر دکتر رفیع زاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
شامل همه صندوق های بازنشستگی میشه؟
