شاخص کل سهام در بازار امروز 27 آبان ماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۵ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید.
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۵ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید.

شاخص شاخص کل شاخص سهام بورس بازار بورس خبر فوری
