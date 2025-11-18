پیام پزشکیان به بن سلمان چه بود؟ + جزییات

در آستانه سفر ولیعهد عربستان به آمریکا، خبرگزاری رسمی سعودی از دریافت یک پیام مکتوب از سوی رئیس‌جمهور ایران خبر داد؛ اقدامی که هم‌زمان با آغاز سفر رسمی محمد بن سلمان به واشنگتن، مورد توجه رسانه‌های منطقه قرار گرفته است.سخنگوی دولت نیز ارسال پیام را تائید کرد و در مورد جزئیات آن توضیح داد.

این پیام در آستانه سفر بن سلمان به آمریکا دریافت شده است. دربار سلطنتی عربستان سعودی دوشنبه شب اعلام کرد که بنا به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و در پاسخ به دعوت انجام‌شده از ولیعهد توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، محمد بن سلمان روز دوشنبه به مقصد ایالات متحده آمریکا سفر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ بر اساس اعلام دربار سعودی، در چارچوب این سفر رسمی، ولیعهد عربستان با ترامپ دیدار خواهد کرد و «روابط دوجانبه و راهکار‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف» را به‌همراه «مسائل دارای اهتمام مشترک» مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

در همین حال سخنگوی دولت ارسال پیام از سوی رئیس‌جمهوری را تایید کرد.

فاطمه مهاجرانی در نشست خبری هفتگی با اشاره به ارسال پیام رئیس‌جمهوری به پادشاه عربستان، اظهار کرد: به جهت اینکه در سال گذشته کشور عربستان با کشور ما همکاری بسیار خوبی داشتند، به خصوص درخصوص بازگشت حجاج که در زمان جنگ اتفاق افتاد؛ آقای رئیس‌جمهور در این پیام تشکر ایران از عربستان را ابراز کردند.