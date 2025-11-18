«سعید خطیبزاده» معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتوگویی اعلام کرد که تهران در حال آمادهسازی سفر «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه به ایران در چارچوب نشست سران کشورهای حاشیه خزر در تابستان ۲۰۲۶ است اما یک سفر جداگانه نیز ممکن است انجام شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،خطیبزاده در گفتوگو با ریانووستی اظهار کرد: «در حال حاضر حداقل یک سفر در طی نشست سران کشورهای حاشیه خزر در دستور کار قرار دارد. این چیزی است که فعلا در حال برنامهریزی برای آن هستیم.»
با این حال، معاون وزیر امور خارجه ایران احتمال این را نیز مطرح کرد که پوتین ممکن است در زمانهای دیگری خارج از برنامههای بینالمللی نیز به ایران سفر کند.
او بیان کرد: «خوب، خوشبختانه ایران و روسیه روابط عمیق و چندوجهی دارند و دیدارهای متقابل هیاتها به چنین مناسبتهای بینالمللی محدود نمیشود. میتوانم به شما بگویم که ما دلایل بسیاری برای ملاقات در تهران و مسکو در بالاترین سطح داریم.»
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که مسکو پیشنهاد ایران برای میزبانی از هفتمین نشست سران خزر را در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ در تهران مثبت ارزیابی میکند.
«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت ایران در مه ۲۰۲۵ به ریانووستی گفته بود که ایران در حال آمادهسازی مقدمات برای سفر پوتین است. با این حال «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در آن زمان تاکید کرد که تاریخهای دقیق سفر پوتین به ایران هنوز نهایی نشده است اما او یک دعوت معتبر برای سفر به این کشور دریافت کرده است.